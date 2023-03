Schatz im alten Kinderzimmer: Diese Pokémon-Karten sind riesige Summen wert

Pokémon-Karten begeistern seit Jahren Generationen von Sammlern. Den Ruf als reines Kinderspiel hat Pokémon längst hinter sich gelassen. Das Sammeln der Karten ist für viele ein beliebtes Hobby geworden. Aber nicht nur das: Mittlerweile gibt es sogar Pokémon-Weltmeisterschaften und internationale Turniere.

Bis zum März 2023 wurden weltweit über 43 Milliarden Pokémon-Karten verkauft. Ein paar vergessene Exemplare auf dem Dachboden oder im Keller können richtig viel wert sein. Welche sind das?

Welche Pokémon-Karten besonders wertvoll sind

Meine Karten sind mittlerweile zu begehrten Sammlerstücken geworden und ein kleines Vermögen wert. Woran liegt das? Der Wert der Karten hängt von ihrem Alter, ihrem Zustand und ihrer Häufigkeit ab. Außerdem gibt es Karten, die nur an ausgewählte Personen ausgegeben wurden. Durch ihre Limitiertheit haben sie einen besonders hohen Wert.

Pokémon eroberte als eines der ersten Konsolenspiele 1999 Europa. Heutzutage zählt es zu einem der bekanntesten Spiele der Welt. Das Sammelkartenspiel erschien zur gleichen Zeit und war ebenso erfolgreich. Und auch heute noch wächst die Zahl der Fans und Sammler weiter an.

Bei manchen Karten geben Sammler hohe Summen aus. Eine Glurak-Holo-Karte aus der ersten Serie von 1999 war einem Sammler einen Preis von rund 326.000 Dollar wert. Das lag vor allem daran, dass die Karte trotz ihres Alters in einem guten Zustand war. Zudem hatte die Karte einen seltenen Druckfehler, bei dem der Schatten des Glurak-Hologramms fehlte. Dadurch wurde die Karte so wertvoll. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass Karten aus diesem Jahrgang, welche gut erhalten sind, hohe Beträge einbringen können.

Weitere wertvolle Pokémon-Karten:

Ishihara GX Promo

Skyridge Glurak

Battle Road Summer 2005 Turnier-Promo

Karpador – Tamamushi-Universität-Promo

Rayquaza Gold Star

L-P Master’s Key

No. 1 Trainer

Pokémon Illustrator

Prototype Turtok

Logan Paul kauft teuerste Pokémon-Karte der Welt und stellt Weltrekord auf

Social-Media-Star und Streamer Logan Paul hat in 2022 vier Millionen US-Dollar an einen Privatbesitzer in Dubai gezahlt und zusätzlich ein Illustrator Pikachu in PSA-9-Wertung obendrauf gegeben, welches Paul zuvor für knapp 1,3 Millionen US-Dollar erstanden hatte. Somit hat der Social-Media-Star einen Wert von mehr als fünf Millionen US-Dollar für das Illustrator Pikachu (PSA 10) gezahlt.

Damit ist dieser Deal, der teuerste offiziell vermeldete in der Geschichte des Pokémon Sammelkartenspiels. Das "Illustrator Pikachu" ist eine limitierte Promo-Karte, die im Jahr 1998 nur an Gewinner eines Zeichenwettbewerbs ging. Derzeit existieren 24 dieser begehrten Karten.

Der Wert des "Illustrator Pikachu", dessen Artwork aus der Feder der Pikachu-Designerin Atsuko Nishida stammt, hat sich in den vergangenen Jahren stetig gesteigert. Während vor dem Beginn der Corona-Pandemie noch 200.000 US-Dollar als Rekordwert galten, wurde eine PSA-7-Version dieser Karte im Februar 2022 bereits für 900.000 Dollar versteigert.

Auch alte VHS-Kassetten können unter Umständen viel Geld einbringen, wenn sie gut erhalten sind.