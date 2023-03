Rentner mit Schwerbehinderten-Ausweis: Diese steuerlichen Vorteile haben sie

So wirkt sich der Grad der Behinderung auf die Rente aus

Ende 2021 lebten rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland, berichtet das Statistische Bundesamt. Welchen Einfluss hat der Grad der Behinderung auf die Rente und gibt es steuerliche Unterschiede?

Pauschbetrag: Diese Vorteile bringt er mit sich

Grundsätzlich gilt: Ja, es gibt steuerliche Vorteile. Bei Abgabe einer Einkommenssteuererklärung haben Betroffene Anrecht auf den Behindertenpauschbetrag. Dieser deckt sämtliche Kosten ab, "die typisch für die Behinderung sind und die man regelmäßig hat", erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe. Dazu zählen beispielsweise Arzneimittel.

"Die Pauschbeträge werden bei der Einkommensteuererklärung automatisch berücksichtigt, wenn Sie dort Ihre Schwerbehinderung als außergewöhnliche Belastung angeben", erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler gegenüber t-online. Dazu ist lediglich ein Nachweis der Schwerbehinderung nötig, eine Kopie des Schwerbehindertenausweises reicht normalerweise aus.

Wie hoch der Pauschbetrag ausfällt, ist abhängig von dem Grad der Behinderung (GdB): Je höher der GdB ist, desto mehr Geld steht Betroffenen zur Verfügung. Ein GdB von 20 gibt 384 Euro jährlich, ab einer Schwerbehinderung (GdB von 50) sind es 1140 Euro und bei einem GdB von 100 ganze 2840 Euro. Wie wirkt sich das auf die Steuern aus? Der Pauschbetrag wird von den Einkünften abgezogen. Somit verringert sich die zu versteuernde Geldsumme.

Rente mit Schwerbehinderung: Das gibt es zu beachten

Für die Rente für schwerbehinderte Menschen gibt es drei Voraussetzungen: das maßgebliche Alter, ein GdB von mindestens 50 und eine Mindestversicherungszeit von 35 Jahren.

In Bezug auf die Steuern gilt aktuell, dass nicht der gesamte Betrag versteuert werden muss. Das liegt an dem sogenannten Rentenfreibetrag. Dieser ist abhängig von dem Jahr, in dem der Renteneintritt erfolgt. Bis zum Jahr 2040 wird der Freibetrag laut der Deutschen Rentenversicherung auf null Prozent sinken.

Ein Schwerbehindertengrad hat darauf übrigens keinen direkten Einfluss. Allerdings reduziert der GdB den Teil der Rente, der versteuert werden muss.

