Rentner bekommen Energiepauschale - deutsche Rentenversicherung meldet sich zu Wort

Im Dezember erhalten rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Hintergrund sind die zuletzt stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten. Die sogenannte Energiepreispauschale - oder kurz Energiepauschale - ist Teil des dritten Entlastungspakets für die Bevölkerung, das die Ampel-Regierung auf den Weg gebracht hat. Der Beschluss der Bundesregierung sieht dabei auch explizit die finanzielle Entlastung von Rentenempfängern vor. Die Deutsche Rentenversicherung warnt diesbezüglich vor Betrug.

Rentner bekommen Energiepauschale automatisch - Deutsche Rentenversicherung warnt vor Betrügern

"Sie sind im Ruhestand und erwarten Ihre Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro?", fragt die Deutsche Rentenversicherung in einem am 16. November veröffentlichten Beitrag auf ihrer Webseite. "Dann müssen Sie nichts weiter tun, als auf den Eingang der gesonderten Einmalzahlung - die nicht zusammen mit der laufenden Rente überwiesen wird - zu warten."

Der bundesweit tätige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bundesrepublik weist darauf hin, dass die Überweisung automatisch erfolge. Die auszahlende Rentenanstalt nutze dafür die jeweils bereits vorliegende Kontoverbindung. Aus diesem Grund sei keine erneute Angabe der Kontodaten erforderlich. Nach Angaben der Behörde versuchten Betrüger derzeit mit ebendieser Masche an die Kontodaten von Rentnerinnen und Rentnern zu gelangen.

Die Kriminellen gäben hierbei unter falscher Identität an, die Daten für die Überweisung zu benötigen. "Betroffene sollten darauf nicht eingehen und den Hörer stattdessen auflegen", rät die Deutsche Rentenversicherung. Für telefonische Auskünfte sei das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 030 221 911 001 erreichbar.

Weiterführende Informationen zum Thema Energiepauschale für Rentner gibt es in unserem entsprechenden Ratgeber-Artikel.

Die Rentensteuer soll derweil deutlich sinken, um das Rentensystem gerechter zu machen. Eine Doppelbesteuerung soll in Zukunft wegfallen.