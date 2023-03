Renten-Frist endet im März: So kannst du deine Rente erhöhen

Die Rente ist aktuell in Deutschland ein großes Problem-Thema. Vielen reicht das Geld nur bis zur Mitte eines Monats - die Inflation frisst die Rente auf. Um so wichtiger ist es, jeden Cent zu sichern, den man für den Ruhestand bekommen kann. Jetzt endet dafür im März eine Frist. Es geht darum, Abschläge zu kompensieren. Und eine Tabelle zeigt dir nach Jahrgängen, wann du ohne Geldverlust in Rente kannst.

Mit 63 die Rente genießen ist in finanziell schwierigen Zeiten für die meisten Menschen nicht denkbar, aber es ist dennoch möglich. Und es sind bereits einige Änderungen geplant für 2023, rund um das Geld fürs Alter. Doch diese besondere Renten-Frist solltest du nicht verpassen.

Freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung bis 31. März

Wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) mitteilt, liegt der Stichtag, um freiwillige Beiträge für 2022 in die Rentenversicherung einzuzahlen auf dem 31. März. Doch warum sollte man dies tun? Dazu heißt es: "Durch diese Beiträge können Mindestversicherungszeiten für einen Rentenanspruch erfüllt und bereits bestehende Rentenanwartschaften aufrechterhalten werden. Zusätzlich erhöhen die Beiträge die spätere Rente."

Doch für wen macht das Angebot Sinn? Laut der DRV ist es gerade für Menschen sinnvoll, die ihren Rentenanspruch wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sichern wollen. Auch wenn Du Lücken im Versicherungsverlauf hast und diese schließen willst, solltest du die Renten-Frist im Blick behalten.

Einem Bericht des Senders N-tv nach, ist es zudem auch für Mütter und Väter geeignet, die nie in die Rentenkasse eingezahlt und sich stattdessen der Kindererziehung gewidmet haben. Sie bekommen demnach pro Kind, das ab 1992 geboren wurde, drei Jahre Kindererziehungszeit gutgeschrieben. Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, werden seit 2014 zwei Jahre fiktive Beitragszahlung angerechnet - bisher war es nur ein Jahr, heißt es weiter.

Was du über die freiwilligen Beiträge zur Rente wissen musst

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass du bei einer nachträglichen Zahlung für das Jahr 2022 die monatliche Beitragshöhe beliebig zwischen dem Mindestbeitrag von 96,72 Euro und dem Höchstbeitrag von 1320,60 Euro wählen kannst. Dabei erfolgt keine Unterscheidung zwischen alten und neuen Bundesländern.

Wenn du freiwillige Beiträge überweisen möchtest, musst du die Versicherungsnummer und den Zeitraum angegeben, für den die Beiträge gelten sollen. Die Beiträge sind zudem von der Steuer absetzbar.

Grundsätzlich können zudem laut DRV alle in Deutschland lebenden Menschen, die nicht versicherungspflichtig beschäftigt und mindestens 16 Jahre alt sind, diese freiwilligen Beiträge leisten. Dies gilt dem Beitrag zufolge auch für Deutsche, die im Ausland wohnen. Wer eine vorgezogene Altersvollrente bezieht, kann bis zum Erreichen des regulären Rentenalters ebenfalls freiwillige Beiträge zahlen und damit die Rente weiter erhöhen.