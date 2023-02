"Zweiklassengesellschaft im Alter" beklagt

Jeder zweite Rentner bekommt weniger als 1000 Euro

Mindestrente gefordert und Rentenkasse für alle Erwerbstätigen

Rentenniveau solle auf 53 Prozent angehoben werden

Die Linke sieht aktuell eine Zweiklassengesellschaft im Alter in Deutschland. Sie fordert daher eine Rentenkasse für alle sowie eine 1200 Euro Mindestrente. Die finanziellen Unterschiede zwischen Rente und Pension sind besonders auffallend. Während 70 Prozent der Pensionär mehr als 2000 Euro erhalten, bekommt jeder zweite Rentner weniger als die Hälfte, wie ntv berichtet.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch dazu: "Wenn 82 Prozent der Renten im Land unter 1500 Euro liegen, gleichzeitig aber mehr als 70 Prozent der Pensionen oberhalb von 2000 Euro, ist der Befund klar: Am Ende eines langen Arbeitslebens gibt es eine Zweiklassengesellschaft im Alter."

Nach Bartsch brauche die Rente eine "Generalüberholung", um den Lebensstandard im Alter sichern zu können. "Nicht die Pensionen sind im Schnitt zu hoch, sondern die Renten zu niedrig." Die Mindestrente müsse laut ihm bei 1200 Euro netto liegen.

Um dies zu erreichen, fordert der Politiker, das Rentenniveau in einem ersten Schritt auf 53 Prozent anzuheben. "In einem weiteren sollte die Alterssicherung auf ein neues Fundament gesetzt werden: Eine Rentenkasse für alle Erwerbstätigen", sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende. In diese Kasse müssten dann Selbstständige und Beamte einzahlen.

