Die Rente aufbessern: So viel dürfen Rentner dazuverdienen

Für viele Menschen wird die Rente zu einem Problem - gerade deswegen wollen viele nebenbei noch etwas dazuverdienen. Doch wie viel darf man eigentlich noch arbeiten, wenn man bereits Rente bezieht? Viele Deutsche haben mit dem Renteneintrittsalter noch gar nicht das Verlangen, sich zur Ruhe zu setzen. Die Gründe sind dabei oftmals direkt die Gefahr ohne eine Beschäftigung der Altersarmut zu erliegen.

Mehr Menschen als je zuvor versuchen mit kleinen Nebentätigkeiten ihre Rente aufzubessern. Auch hält jeder Vierte im Alter von 65-69 Jahren noch an seinem Beruf fest. Insbesondere Höherqualifizierte und Selbständige. Das Statistische Bundesamt vermutet, dass dies daran liegt, da diese Gruppen meist nicht in die Rentenkassen eingezahlt haben und daher aus Sorge an ihrer Tätigkeit festhalten.

Nebenverdienst für Rentner: Wie viel darf man nach dem Renteneintritt dazuverdienen?

Prinzipiell gibt es dazu keine Grenze. Deswegen arbeiten besonders viele Senioren oft bei 450-Eurojobs. Hier können die Löhne dann steuerfrei bezogen werden. Wer allerdings eingeschränkt ist, erhält gegebenenfalls eine Erwerbsminderungsgrenze. Dadurch kann die zusätzliche Beschäftigung während der Rente zu einer deutlichen Kürzung der Rentenbezüge führen.

Ein generell höheres Eintrittsalter, das aktuell viel diskutiert wird, sehen viele Experten kritisch. Laut Kalkulationen würden Menschen, die ein weiteres Jahr arbeiten und mit einem späteren Renteneintritt in den Ruhestand starten, bis zum Tod gerechnet circa 5 Prozent an dem Geld verlieren, dass ihnen insgesamt zusteht.

Durch eine Verlängerung der Regelarbeitszeit lassen sich übrigens die späteren Renteneinkünfte erhöhen: Wird die Rente erst später in Anspruch genommen, steigt dadurch auch der Rentenanspruch. Finanziell lohnt sich diese Vorgehensweise: Für jeden Monat, der über die Regelaltersgrenze hinaus gearbeitet wird, gibt es einen Aufschlag von 0,5 Prozent auf die Rente, wie Focus.de erklärt.

Rente vor der Regelarbeitsgrenze: Das ändert die Sachlage

Anders stellt sich die Lage dar, wenn vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente bezogen wird. Hier hat der Gesetzgeber für den Nebenverdienst doch Grenzen festgelegt. Einige Personengruppen müssen ihren Hinzuverdienst demnach der Rentenversicherung melden, weil ab einer bestimmten Einkommensgrenze ein Rentenabzug droht:

Personen, die Rente mit 63 erhalten

Altersrente für besonders langjährig Versicherte (45 Arbeitsjahre)

Altersrente für Schwerbehinderte

Hier dürfen pro Jahr bis zu 6300 Euro hinzuverdient werden, ohne dass es Abzüge bei den Altersbezüge gibt. Aber aufgepasst: Diese Regelung gilt lediglich bis zum Eintritt in das gesetzliche Rentenalter.

