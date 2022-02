Regierung will CO2-Heizkosten aufteilen: Manche Mieter könnten 122 Euro im Jahr sparen - FDP protestiert

CO2-Heizkosten sollen zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt werden

Bundesregierung plant Stufenmodell , das Mieter entlasten soll

Manche Mieter könnten um bis zu 122 Euro im Jahr entlastet werden

Vermieter sollen zu Sanierungen motiviert werden

FDP-Politiker kritisiert Modell von Habeck

Mit einem Stufenmodell will die Bundesregierung die Aufteilung der CO2-Heizkosten zwischen Mietern und Vermietern neu regeln - und Mieter entlasten. Bisher tragen Mieter die Kosten alleine. Ein Stufenmodell sieht im Kern vor: Je schlechter ein Gebäude gedämmt und je älter zum Beispiel die Heizung ist, umso höher soll die CO2-Last für den Vermieter ausfallen und umso größer die Entlastung für Mieter. Über die Aufteilung der CO2-Heizkosten zwischen Mietern und Vermietern bahnt sich jedoch Streit in der Ampel-Koalition an. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Lukas Köhler forderte Nachbesserungen des Stufenmodells, das federführend das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) erarbeitet hat.

Regierung will Mieter bei CO2-Heizkosten entlasten: Mieter sollen nicht mehr als Hälfte zahlen

In einem gemeinsamen Papier des Wirtschafts- sowie Bauministeriums heißt es: "Insgesamt wird angestrebt, dass Mieter über alle vermieteten Gebäude hinweg nicht mehr als die Hälfte der Kosten für die CO2-Bepreisung bezahlen." Vermieter, die bereits durch energetische Modernisierungen die CO2-Emissionen des Gebäudes gesenkt haben, sollten prozentual weniger belastet werden.

Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß es, sei ein Gebäude schlecht gedämmt oder habe eine alte Heizung, leide der Mieter häufig unter hohen Energiekosten wegen schlechter Isolierung und Dämmung - habe aber selbst keine Handhabe. Umgekehrt könne ein Vermieter, der saniere und dessen Gebäude eine hohe energetische Qualität aufweise, Kosten auch umlegen. In diesen Fällen habe der Mieter Optionen, Energie einzusparen. Im Moment erlaube die Rechtslage eine vollständige Umlage auf den Mieter. Diese Rechtslage solle angepasst werden, damit Mieter entlastet würden.

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox könnten Mieter bei einem Haushalt von 100 Quadratmetern bei einer Umsetzung des Stufenmodells um bis zu 122 Euro im Jahr entlastet werden, je nach Energieeffizienz der Wohnung. Für die meisten Mieter lägen die Entlastungen zwischen 12 und 72 Euro im Jahr.

FDP fordert Nachbesserungen an Habeck-Modell

"Mit einer fairen Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mietern und Vermietern wollen wir das Verursacherprinzip im Klimaschutz noch weiter stärken", sagte Köhler der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Stufenmodell ist dafür grundsätzlich sehr geeignet. Der konkrete Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers ist allerdings nicht mehr als eine erste Gesprächsgrundlage und noch weit von einem einigungsfähigen Konzept entfernt."

Den maximalen Anteil für alle Mieter in Deutschland zusammengerechnet auf 50 Prozent zu deckeln, würde dem Verursacherprinzip fundamental widersprechen, so Köhler. "Wenn nicht mehr der Einzelfall zählt, haben viele Vermieter keinen Anreiz für klimafreundliche Investitionen. Eine solche Regelung würde dem Klimaschutz daher einen Bärendienst erweisen."

Köhler sagte, für die FDP-Fraktion gelte der Koalitionsvertrag, in dem ein Stufenmodell nach Energieeffizienz verabredet worden sei. "Daher haben wir mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Minister Habeck nun den CO2-Ausstoß zum entscheidenden Kriterium machen will", so der der Klima- und Energieexperte. "Dies würde einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand für die Vermieter bedeuten, da die notwendigen Daten kompliziert erhoben werden müssten. Ein Modell nach Effizienzklassen ließe sich hingegen unbürokratisch umsetzen, da etwa Energieausweise ohnehin schon für die meisten Gebäude vorliegen. Wir gehen davon aus, dass der Bundeswirtschaftsminister seinen Vorschlag entsprechend der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag nachbessert."

