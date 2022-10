Zwar geht es mit den Zinsen etwas bergauf, aber mit der steigenden Inflation verschärft sich die Situation für Sparer*innen, die auf klassisch verzinste Sparformen setzen. Laut einer Forsa-Umfrage rechnen beinahe vier von zehn Befragten damit, dass sich ihre finanzielle Situation verschlechtert. Gleichzeitig sparen 72 Prozent regelmäßig Geld an. Das trifft auch auf dich zu? Wir sagen dir, wie du ohne große Verluste durch die Inflation kommst und geben dir gemeinsam mit der VR Bank Bamberg Forchheim eG und Union Investment zeitgemäße Spar-Tipps.

Geldanlage in der Krise? Investmentfonds* als mögliche Lösung

Klassische Krisenanlagen wie Immobilien können sich viele Normalverdiener*innen kaum noch leisten, Edelmetalle sind vielen zu spekulativ. Außerdem bergen diese Anlagen ein hohes Klumpenrisiko. Für normale Sparer*innen bieten sich deshalb vor allem Investmentfonds* an, um der hohen Inflation zu begegnen. Hier investierst du Gelder an den Kapitalmärkten, etwa in Aktien und verzinsliche Wertpapiere und in andere Vermögensgegenstände wie Immobilien und Rohstoffe. Der große Unterschied zu einem Einzelinvestment: Du streust dein Vermögen breiter. So kannst du dir langfristig gesehen Chancen auf attraktive Erträge eröffnen. Im Gegenzug bringt eine Anlage in Investmentfonds* aber auch einige Risiken mit sich, wie etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen. Um die Kursschwankungen auszugleichen empfehlen Expert*innen durch einen regelmäßigen Sparplan den Cost-Average-Effekt zu nutzen.

Kursschwankungen sind schlecht? Nicht unbedingt!

Der sogenannte Cost-Average-Effekt sorgt bei regelmäßigen Sparraten für einen günstigen Durchschnittspreis, weil in schwachen Börsenphasen mehr Anteile erworben werden als in Zeiten, in denen die Kurse hochstehen. Hier ein Beispiel:

Bei deinem Sparplan liegt deine Sparrate bei 100 Euro im Monat. Angenommen, ein Fondsanteil kostet im ersten Monat 100 Euro, im zweiten 25 Euro und im dritten 50 Euro. Dann kaufst du im ersten Monat einen Anteil für 100 Euro, im zweiten Monat vier Anteile zu je 25 Euro und im dritten Monat zwei weitere Anteile für je 50 Euro. Zusammen bezahlst du 100 + 4 x 25 + 2 x 50 = 300 Euro für sieben Anteile. Im Durchschnitt sind dies 300 / 7 = 42,86 Euro pro Fondsanteil. Demnach führt der Cost-Average-Effekt zu einem Durchschnittspreis, der niedriger ist als die Kosten, die entstehen, wenn du monatlich genau einen Anteil kaufst. In diesem Fall müsstest du 100 + 25 + 50 = 175 Euro für insgesamt drei Anteile zahlen. Die Durchschnittskosten lägen damit bei 175 / 3 = 58,33 Euro pro Fondsanteil.

Mithilfe eines Fondssparplans kannst du also den Durchschnittskosteneffekt für dich nutzen und so deinen Anlageerfolg erhöhen.

3 gute Gründe, um jetzt einen Investmentfonds* zu eröffnen und einen regelmäßigen Sparplan anzulegen

Zeitgemäß sparen: Wenn du deine Ersparnisse heute ruhen lässt, nimmst du in Kauf, dass sie im aktuellen Zinsumfeld verkümmern. Dazu kommt noch die hohe Inflation. Deshalb lohnt es sich, jetzt zu handeln und dich bei der VR Bank Bamberg-Forchheim eG beraten zu lassen. Ab 25 Euro monatlich: Mit Fonds von Union Investment* kannst du schon ab 25 Euro monatlich in deine Zukunft investieren. Das geht ganz einfach, beispielsweise mit einem Fondssparplan. Das Besondere dabei ist, dass du deinen Sparbetrag jederzeit anpassen und auf Wunsch frei über dein Geld verfügen kannst. Besondere Prämie**: Mit der besonderen Prämie** kannst du sogar noch einen kleinen nachhaltigen Beitrag leisten, denn aktuell gibt es einen besonderen Rucksack, der zu einem großen Teil aus recyceltem Plastikmüll besteht.

Du willst wissen, wie viel Rendite für dich drin wäre? Dann probiere doch mal den "Was-wäre-wenn"-Rechner aus.

Sichere dir den limitierten adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic®

Wenn du bis zum 31. Dezember 2022 mit dem einmaligen oder ratierlichen Sparen mit Fonds von Union Investment beginnst, wartet auf dich eine attraktive Prämie**: ein limitierter adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic® – recycelter Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann!

Vom Plastikmüll am Strand zur Prämie: So entsteht der adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic®

Schritt 1: Plastikabfälle in Küstenregionen wie den Malediven werden von Parley und dem Global Cleanup Network eingesammelt, bevor diese die Ozeane verschmutzen.

Der gesammelte Plastikmüll wird gebündelt zu Partnerunternehmen in der Parley-Lieferkette transportiert, zerkleinert und aufbereitet.

Anschließend wird er zu High-Performance-Garnen (Parley Ocean Plastic®) verarbeitet, aus denen zum Beispiel der limitierte adidas Rucksack entsteht.

So einfach geht‘s zur Prämie bei deiner Volksbank Bamberg-Forchheim eG**

Du möchtest aus deinem Geld Zukunft machen und dir den limitierten adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic® sichern? Dann lege jetzt los.

Informiere dich: Informiere dich über das Fondssparen, lies unsere FAQ durch und die Teilnahmebedingungen!

Dein*e Berater*in vor Ort beantwortet gerne deine Fragen und hilft dir weiter.

UnionDepot eröffnen: Dein*e Berater*in legt ein UnionDepot für dich an, mit dem du dein Erspartes flexibel verwalten kannst. Bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen bekommst du den limitierten Rucksack von adidas!

Worauf wartest du noch? Vereinbare jetzt ganz einfach einen Termin online und hole dir weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen hier.

*Allgemeine Risiken von Fondsanlagen: Bei einer Fondsanlage kann neben dem Risiko marktbedingter Kursschwankungen ein Ertragsrisiko bestehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht als insgesamt eingezahlt wurde beziehungsweise dass die Sparziele etwa bei einem ungünstigen Kursverlauf nicht erreicht werden können.

**Verantwortlich für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH

Häufige Fragen von Anleger*innen

Sind Fonds nicht eher etwas für Menschen, die schon vermögend sind?

Du musst keine große Summe mitbringen, um in einen Fonds zu investieren; das geht auch mit wenig Geld. Dabei hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du legst einmalig einen bestimmten Betrag an – als eine sogenannte Einmalanlage. Oder du möchtest lieber regelmäßig, etwa monatlich, einen bestimmten Betrag zur Seite legen. Das ist mit einem Fondssparplan möglich und funktioniert zum Beispiel bei Union Investment ab einem Betrag von 25 Euro.

Was sind Investmentfonds?

Einen Investmentfonds kannst du dir wie einen Topf vorstellen, in den viele Anleger Geld einzahlen. Das Geld wird dann in Wertpapiere oder Immobilien investiert. Wenn alles gut geht, bekommt am Ende jeder aus dem Topf mehr Geld, als er eingezahlt hat.

Warum sollte ich in Investmentfonds anlegen?

In diesem Film gibt es gleich acht gute Gründe, warum du dein Geld in Investmentfonds von Union Investment anlegen solltest.



