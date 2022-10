Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins, um der Inflation zu begegnen. Für Anleger*innen und Sparer*innen hat das auch Vorteile, denn die Negativzinsen fallen weg. Das heißt: Banken können bei klassischen Sparprodukten wieder Zinsen ausschütten. Wer die Inflation austricksen will, braucht einiges an Rendite – gleichzeitig soll die Geldanlage aber auch möglichst sicher sein. Die gute Nachricht gleich vorweg: Geld sicher anlegen und eine ordentliche Rendite bekommen – das ist wieder möglich.

Renditechance vs. Sicherheit: Darauf sollten Sparer*innen jetzt achten

Die Welt befindet sich im Wandel, die Wirtschaft taumelt einer Rezession entgegen, die Notenbanken erhöhen die Zinsen. Die Inflation lag im August bei 7,9% und Deutschland diskutiert mögliche Blackouts bei der Energieversorgung. Die Kapitalmärkte reagieren auf die aktuelle Situation mit starken Schwankungen, deshalb sollten Sparer*innen und Anleger*innen auf ein möglichst ausgeglichenes Portfolio achten. Neben sicheren Produkten wie Tages- oder Festgeld mit überschaubaren Renditen gilt es, etwaige Chancen an den Börsen trotzdem nicht zu verpassen. Die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG hat deshalb neben klassischen Produkten wie dem Sparbrief auch neue Kombiprodukte ins Portfolio genommen, die Renditechancen und Sicherheit vereinen.

Die besten Anlageprodukte für jeden Anlagetypen – Sparbriefe, Fonds und individuelle Kombi-Produkte

Die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG setzt auf Regionalität und die entsprechende persönliche Beratung. Man kann aus vielen verschiedenen Anlageformen wählen und wird dabei von erfahrenen Berater*innen unterstützt. Diese zinsstarken Produkte stehen zur Auswahl:

1. VR-SparBrief: Sichere Geldanlage ohne Kursrisiko

Eine sichere Geldanlage ist der VR-SparBrief. Dabei kann man sein Erspartes ab 5.000 Euro zu einem festen Zinssatz anlegen. Die Verzinsung richtet sich nach der Laufzeit – aktuell sind bis zu 1,7% p.a. drin. Bei dieser Anlagevariante gibt es kein Kursrisiko. Hier gibt es alle Infos zum VR-Sparbrief.

2. Geschäftsanteile: Vorteile und Mitspracherecht als Mitglied

Volks- und Raiffeisenbanken sind Genossenschaften, so auch die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG. Durch eine Mitgliedschaft profitiert man von vielen Vorteilen, denn man wird sozusagen Miteigentümer*in der Bank. Für eine Mitgliedschaft kauft man sich sogenannte "Mitgliedschaftsanteile". Maximal können so 10.000 Euro investiert werden. Für die getätigte Geldeinlage erhält man eine jährliche Dividende von bis zu 2,5% p.a., denn man wird am wirtschaftlichen Erfolg der Bank beteiligt. Daneben haben Mitglieder Zugriff auf exklusive Mehrwerte wie z.B. bessere Finanzierungskonditionen. Hier gibt es alle Infos zur Mitgliedschaft.

3. ZinsFix Express: Limitierte Anlagechance mit festen Zinszahlungen

Achtung, zeitlich begrenztes Kontingent: ZinsFix Express ist ein Anlagezertifikat mit festen wiederkehrenden Zinszahlungen. Beim aktuellen Angebot beträgt der Zinssatz 3,5% p.a., ausbezahlt wird jährlich. Basiswert ist der EURO STOXX 50, der die fünfzig größten börsennotierten Unternehmen in der Eurozone beinhaltet. Die Laufzeit des Anlagezertifikates beträgt drei Jahre (bis 28.10.2025). Hier gibt es alle Infos zu ZinsFix Express.

4. UniImmo: Deutschland: Profitabel investieren in Immobilien

Noch bis zum 28. Oktober kann man sich am Immobilienfonds "UniImmo: Deutschland" beteiligen. Der Immobilienfonds von Union Investment investiert in attraktive Gewerbeimmobilien in deutschen Ballungsregionen und europäischen Metropolen. Bei einem offenen Immobilienfonds wie diesem wird mit dem eingezahlten Geld eine Vielzahl von Immobilien gekauft. Als Anleger*in sichert man sich ein Stück des Ganzen. Immobilien stehen wortwörtlich auf einem soliden Fundament. Denn sie sind Sachwerte mit Aussicht auf attraktive Erträge – mit Chancen auf Wertsteigerungen. Hier gibt es alle Infos zu UniImmo: Deutschland.

5. Zins & Invest: Vorteile bis Ende Oktober sichern

Bis zum 31. Oktober kann man sich dieses Kombiprodukt aus 50% Festgeld und 50% Investment-Anlage sichern. Auf den Festgeld-Anteil gibt es 1,75% Zinsen. Diese Rendite ist einem somit sicher. Die Investment-Anlage kann je nach individuellen Zielen und Wünschen frei gewählt werden und bietet noch einmal höhere Renditechancen. Gleichzeitig ist ein Investmentfonds natürlich nicht fest verzinst und unterliegt kapitalmarktbedingten Wertschwankungen. Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro. Hier gibt es alle Infos zu Zins & Invest.

6. AnlageTreppe: Kapitalanlage gegen niedrige Zinsen

Bei der AnlageTreppe investiert man regelmäßig Geld in einen Investmentfonds und profitiert gleichzeitig von einer verzinsten Termineinlage. Mit einer einmaligen Anlage von mindestens 12.000 Euro legt man so den Grundstein für attraktive Renditen. Das Guthaben wird in einem frei wählbaren Fonds der Union Investment "geparkt" und mit 1,5% p.a. verzinst. Von diesem Guthaben zahlt man gleichbleibende Monatsraten von mindestens 500 Euro über 24 Monate hinweg in den Fonds ein und nutzt so den Durchschnittskosteneffekt. Hier gibt es alle Infos zur AnlageTreppe.

Inflation vs. Zinsertrag: 2% Zinsen sind viel – oder etwa doch nicht?

Bei den hier vorgestellten festverzinsten Anlageoptionen liegt die maximale Verzinsung bei bis zu 3,5%. Wer sich jetzt freut, sollte noch einmal nachrechnen: Sparer*innen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie auch mit diesen guten Anlageoptionen unterm Strich Geld verlieren. Angesichts der aktuellen Inflation von knapp 8% mildert ein Guthabenzins von beispielsweise 2% nur den Geldwertverlust – ausgleichen kann er ihn nicht.

Beispielrechnung: A. legt 10.000 Euro an und bekommt dafür 2% Zinsen – das sind 200 Euro. Die Inflation lag im August in Deutschland bei 7,9 Prozent. Somit verliert A.s Vermögen innerhalb eines Jahres 790 Euro an Wert. Trotz der 200 Euro Zinsertrag büßt A. also 590 Euro ein.

Diese Beispielrechnung zeigt, wie wichtig es ist, zusätzlich zu festverzinsten und sicheren Produkten auch auf Aktien, Fonds oder entsprechende Kombiprodukte wie hier vorgestellt zu setzen. Denn Kapitalerträge aus diesen Produkten können um ein Vielfaches höher als sein und die Inflation so deutlich besser auffangen als klassische Sparprodukte, die wiederum mit ihrer hohen Sicherheit überzeugen. Sparer*innen sollten sich insbesondere in diesen turbulenten Zeiten unbedingt persönlich beraten lassen.

