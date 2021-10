In der Sparwoche werden Kinder und Jugendliche traditionell für ihre vollen Sparschweine mit kleinen Geschenken belohnt. So sollen sie lernen, dass sich Sparen lohnt. Das ist gut und richtig. Aber mit Blick auf die Herausforderungen des Klimawandels ergeben sich für die finanzielle Vorsorge neue Prioritäten. Nur, wenn wir auch Ressourcen sparen und nachhaltiger leben, sichern wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft. Deshalb hat die Sparkasse Erlangen den Weltspartag dieses Jahr neu gedacht.

Die Sparkasse Erlangen erklärt den Weltspartag kurzerhand zu UmWeltspartagen. In der Zeit vom 25. bis 29. Oktober soll sich alles um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz drehen. Außerdem gibt es ab sofort bis 4. November eine Sinnvestor-Aktion für Eltern. Nachhaltige Geldanlage-Angebote und die Unterstützung von Umweltprojekten sollen schon den Kleinsten zeigen, dass Sparen wichtig ist – aber beim Geld nicht aufhört.

Natürlich können Kinder und Jugendliche ihre vollen Sparschweine auch während der UmWeltspartage gegen ein Geschenk eintauschen. Aber statt des gewohnten Plastik-Spielzeugs gibt es in Erlangen dieses Jahr einen Nistkasten-Bausatz, ein Bienen-Springseil mit Holzgriffen oder die Biene aus dem aktuellen KNAX-Heft. Falls noch kein Girokonto vorhanden ist, kann das kostenlose mein GIRO eröffnet werden.

Sinnvestor-Aktion für Eltern

Eltern können ab sofort und noch bis 4. November in nachhaltige Unternehmen investieren. Mit den Sinnvestor-Angeboten der Sparkasse Erlangen kann man nicht nur Geld optimal anlegen, sondern auch etwas für die Umwelt tun. Bei jedem Abschluss eines Aktionsprodukts wird die Sparkasse Erlangen außerdem eine Spende für ein ausgewähltes Umweltschutzprojekt ermöglichen. So soll zum Beispiel ein Baumpflanzprojekt in der Region unterstützt werden.

Kontakt

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach

Anstalt des öffentlichen Rechts

Hugenottenplatz 5

91054 Erlangen

Telefon: 09131/824-0

E-Mail: info@sparkasse-erlangen.de