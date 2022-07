Ob Kontoeröffnung, BAföG, Anmeldung beim Einwohnermeldeamt oder der Abschluss notwendiger Versicherungen: Zu Beginn des Studiums bzw. vor dem Start ins Berufsleben mit einer Ausbildung muss man an einiges denken. Für einen groben Überblick, was jetzt alles zu regeln ist, haben wir dir gemeinsam mit der Sparkasse Forchheim die wichtigsten to-Do's in unseren Checklisten zusammengestellt.

Für die Themen Banking und Versicherung lohnt sich zusätzlich ein gesonderter Termin bei der Sparkasse Forchheim. Denn für junge Leute gibt es oft besondere Sparverträge und staatliche Zulagen. Auch viele Versicherungen sind für dich jetzt noch deutlich günstiger. Da lassen sich schnell einige Hundert Euro sparen.