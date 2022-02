Olaf Scholz und das liebe Geld

Wie viel Olaf Scholz monatlich verdient, ist keine Information, die streng geheim ist. Wer danach in den vielen Dokumententen des Deutschen Bundestags sucht, wird fündig. Anders als bei vielen Top-Gehältern in der Wirtschaft macht die Politik daraus keine vertrauliche Verschlusssache.

Bevor wir fragen, was für den "Neuen" als monatliches Salär auf seinem Konto ankommt, wollen wir Olaf, wie die Genossen*innen den "Coolen aus dem Norde"‘ nennen, kurz vorstellen. Noch im Wahlkampf sorgte Scholz für viel Aufregung, weil er nicht sagen konnte, was ein halbes Pfund Butter oder ein Liter Benzin kostet.

Er tanke nicht selber und müsse wegen seines Einkommens auch nicht auf Preise schauen, sagte er auf Nachfrage. Viele empfanden das als arrogant und abgehoben, dabei war es einfach nur ehrlich. Scholz will sich eben nicht verbiegen, weder vor einem Jahr im Wahlkampf, noch heute. Es ist ja auch nicht wegzudiskutieren, dass der ehemalige Erste Bürgermeister Hamburgs und langjähriger Bundesminister ordentliche Bezüge hatte. Und bei seinem neuen Job ist auch nicht Mindestlohn angesagt.

"Mit meinem Gehalt ist man in Deutschland reich", analysiert Scholz klipp und klar. Dennoch nimmt der ehemalige Anwalt für Arbeitsrecht für sich in Anspruch, weiterhin für die Interessen der kleineren Einkommensgruppen sich einsetzen zu können. Er wisse durchaus, was ein Lkw-Fahrer oder eine Krankenschwester verdiene, stellte er gegenüber der Bild am Sonntag im Juni 2020 klar.

Das Monats-Brutto des Bundeskanzlers

Im Januar gab es für Olaf Scholz erstmals ein volles Gehalt. Jetzt weiß er genau, woran er ist. Der Wissenschaftliche Dienst, das ist die Research-Einrichtung des Deutschen Bundestags, kennt ebenfalls die Details. Er schreibt in seiner Analyse: "Das Amt des Bundeskanzlers", die Einzelfragen der Vergutung und weiteren Leistungen (Sachstand WD 3 - 3000 - 177/20 vom 30. Juli 2020). Im Juli 2020 war zwar noch Angela Merkel im Amt, die Vergütung ist für Olaf Scholz aber keine andere, auch wenn die letzte, keineswegs üppige, Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst in den Angaben nicht eingearbeitet sind.

Monatliches Bruttogehalt 19.091,14 Euro ,

, hinzukommt eine allgemeine Stellenzulage in Höhe von 30,68 Euro

in Höhe von 30,68 Euro und der Ortszuschlag (Grundbetrag) von 1.035,43 Euro

(Grundbetrag) von 1.035,43 Euro und der Zuschlag für Verheiratete von 82,64 Euro.

von 82,64 Euro. Außerdem erhält der Bundeskanzler eine Dienstaufwandsentschädigung von 1.022,58 Euro.

Daraus ergibt sich in Summe ein monatliches Bruttoeinkommen als Bundeskanzler in Höhe von 21.262,47 Euro. Verglichen mit den Vorstandsgehältern der 30-DAX-Konzerne, ist das durchaus ein unterdurchschnittliches Monatssalär. Aber zu den Topverdienern, das sind gut eine Million Menschen in Deutschland, gehört Olaf Scholz allemal.

Und das bekommt der Abgeordnete Scholz zusätzlich

Aber es gibt ja auch noch den Abgeordneten Olaf Scholz. Die monatliche Abgeordnetenentschadigung betrug im Juli 2020 10.083,47 Euro (nur mal zum Vergleich: Das durchschnittliche Brutto-Monatsgehalt eines Arbeitnehmers lag im Jahr 2019 bei 3.480 Euro). Da Scholz im Amt des Bundeskanzlers ist, wird die Abgeordnetenentschadigung um 50 Prozent gekurzt. Hinzukommt noch eine Kostenpauschale, die alle Abgeordneten erhalten, die aber bei Scholz um 25 Prozent gekürzt ist, da ihm als Bundeskanzler ein Dienstwagen kostenlos zur Verfügung steht.

Abgeordnetenentschadigung (um 50 vom Hundert gekurzt) 5.041,74 Euro

(um 50 vom Hundert gekurzt) Kostenpauschale Abgeordnete (um 25 vom Hundert gekurzt) 3.373,22 Euro

(um 25 vom Hundert gekurzt) Summe aus dem Abgeordnetenmandat: 8.341,96 Euro

Die Amtsbezuge (ohne die Dienstaufwandsentschadigung von 1.022,58 Euro) des Bundeskanzlers werden gemaß seiner Steuerklasse besteuert, auch die Abgeordnetenentschadigung ist einkommensteuerpflichtig.

Olaf Scholz ist mit Britta Ernst verheiratet

Verheiratet ist Olaf Scholz mit Britta Ernst, die seit September 2017 in Brandenburg Bildungsministerin ist. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags gibt als monatliches Ministergehalt den Betrag von 13.086,99 Euro an. Ernst ist nicht Mitglied des Landtags in Brandenburg. Das Ehepaar Ernst/Scholz kommt also auf ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von deutlich über 500.000 Euro.

Und was verdienen andere Staatschefs? Hierzu verlässliche Zahlen und aktuelle Daten zu bekommen, ist ausgesprochen schwierig. Die Tageszeitung DIE WELT veröffentliche bereits 2017 eine Info-Grafik "Welcher Regierungschef am meisten verdient". Danach ist der Regierungschef in Singapur, Lee Haien Loong, mit 1.270 Mio. Euro Spitzenverdiener.

Die damalige Bundeskanzlerin Merkel nahm den fünften Platz beim Ranking ein. Übrigens: Chinas Staatspräsident XI Jinping erhält bescheidene 17.479 Euro Jahresgehalt. Der amerikanische Präsident ging 2017 mit 341.639 Euro pro Jahr nach Hause.