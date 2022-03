Nach einer Trennung: Kein Geld für eine neue Wohnung? Diese Möglichkeiten hast du

Ehepartner oder Ehepartnerin müssen häufig Unterhalt zahlen

zahlen Es gibt staatliche Förderungen , für eine eigene Wohnung

, für eine eigene Wohnung Bei der Wohnungsvergabe kann man bevorzugt behandelt werden

Um nach der Trennung in eine eigene Wohnung zu ziehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, durch welche die finanzielle Herausforderung gestemmt werden können. Denn nicht immer ist es ganz so einfach, einen Umzug, neue Möbel und Elektrogeräte mal schnell zu finanzieren.

Welche Kosten kommen nach einer Trennung auf einen zu?

Eine Trennung kann aufgrund verschiedener Umstände unumgänglich sein. Doch dadurch können nicht nur emotionale, sondern auch finanzielle Probleme entstehen. War man nicht verheiratet, dann muss man nach der Trennung sofort auf eigenen Beinen stehen. Wenn man jedoch verheiratet war, dann kann man auf finanzielle Unterstützung hoffen.

Hat man kein Geld, dann ist der Ehepartner oder die Ehepartnerin in vielen Fällen verpflichtet, Trennungs- oder Ehegattenunterhalt zu zahlen sowie bei gemeinsamen Kindern, auch Unterhalt für diese.

Der Unterhalt muss in der Höhe gezahlt werden, mit welchem der eigene Lebensstandard fortgeführt werden kann. Allerdings nur, wenn der Partner oder die Partnerin auch finanziell leistungsfähig ist. Wird die Zahlung verweigert, dann kann das Geld auch eingeklagt werden, was häufig jedoch ein sehr langwieriger Prozess ist.

Was kann man tun, wenn man kein Geld hat?

Wenn nach der Trennung kein Geld für eine eigene Wohnung vorhanden ist, dann kann Wohngeld beantragt werden. Dies ist eine Sozialleistung, welche auf Antrag nach § 22 WoG gewährt wird. Der Antrag ist beim Wohngeldamt der Gemeinde oder Stadtverwaltung zu stellen.

Dazu müssen auch Einkommensnachweise vorgelegt werden, welche eine Bedürftigkeit bestätigen. Ob Wohngeld ausgezahlt wird, hängt vom Vermögen, Einkommen und der Frage, ob Kinder mit in der Wohnung leben, ab. Aber auch die Höhe der Miete spielt eine wichtige Rolle.

Die Anträge werden in der Regel in drei bis sechs Wochen bearbeitet. Ist man verheiratet und bleibt als Eigentümer nach der Trennung in der eigenen Wohnung, dann wird bei einem Auszug des Ehepartners ebenfalls Wohngeld gezahlt. Dies ist eine Art Lastenzuschuss.

Welche weiteren Möglichkeiten gibt es?

Ebenfalls kann ein Wohnberechtigungsschein beantragt werden. Dieser ist neben dem Wohngeld eine weitere staatliche Unterstützung. Durch diesen Schein können Wohnungen zugewiesen werden, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden.

Der Mietpreis ist bei diesen Objekten günstiger, als bei Wohnungen ohne Berechtigungsschein.

Nur wer bereits länger in der Gemeinde wohnt, hat ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Zudem wird durch die Gemeinde eine Dringlichkeitsstufe festgelegt. Diese definiert den Bedarf für eine Wohnung. Je höher man bewertet wird, desto schneller erhält man auch eine Wohnung.

Unterschied bei Männern und Frauen?

Im Durchschnitt überwiegen vor allem bei Frauen nach einer Trennung die finanziellen Nachteile. Das wurde unlängst durch eine Studie untermauert. So betreuen zudem 95 Prozent aller geschiedenen Mütter zusätzlich den Nachwuchs.

Ebenso hat die Studie ergeben, dass es vor allem die Frau ist, welche sich eine neue Wohnung suchen muss. Viele Frauen müssen anschließend ihre Erwerbstätigkeit ausweiten und sind mit Arbeit und Kind häufig einer Doppelbelastung ausgesetzt.

Bei Männer sinkt das zur Verfügung stehende Einkommen deutlich weniger. Die Armutsquote steigt bei Frauen, im Durchschnitt ist rund ein Drittel weniger Geld vorhanden. Das macht es Frauen aus finanzieller Sicht auch deutlich schwerer, nach einer Trennung Fuß zu fassen.