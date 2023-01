Ohne großen Aufwand: Mit 6 effektiven Finanzideen 2023 viel Geld sparen

So rechnen sich die sechs Clever-Ideen

Zu den Vorsätzen für das neue Jahr gehört: Sparsamer sein und kein Geld verschenken. Eine sehr beliebte Idee: Glaubt man dem Umfrageinstitut YouGov, steht dieser Punkt auf Platz drei der guten Vorsätze. So ein Vorsatz ist schnell gefasst, an der Umsetzung hapert es oft. Da kommen die cleveren Ideen des Vergleichsportal CHECK24 gerade richtig.

CHECK24 rechnet aus einer Fülle von Daten und viel Erfahrung vor, wie du mit sechs Finanzideen Geld sparen kannst. Denn: Bei Krediten, Konten und Kreditkarten zahlen Verbraucher*innen häufig unnötig hohe Zinsen und Gebühren. Das kann sich ändern, wenn du den Tipps folgst. Zunächst der Überblick, wo sich Ideen verstecken und wie groß das Sparpotenzial bei den sechs Clever-Ideen ist

Clever-Idee 1

Kredit: Dispo mit günstigem Kredit ausgleichen

Dispo mit günstigem Kredit ausgleichen Ersparnis: 210 Euro

Clever-Idee 2

Konto: Zum kostenlosem Girokonto wechseln

Zum kostenlosem Girokonto wechseln Ersparnis: 83 Euro

Clever-Idee 3

Geldanlage: Tagesgeld anlegen

Tagesgeld anlegen Zinsertrag: 377 Euro

Clever-Idee 4

Geldanlage: Festgeld anlegen

Festgeld anlegen Zinsertrag: 3.312 Euro

Clever-Idee 5

Kreditkarte: Kostenlose Kreditkarte nutzen

Kostenlose Kreditkarte nutzen Ersparnis: 65 Euro

Clever-Idee 6

Kredit: Immobilienkredite vergleichen

Immobilienkredite vergleichen Ersparnispotenzial: 64.800 Euro

Natürlich sind die sechs Clever-Ideen erklärungsbedürftig. Clever-Idee 1: Den teuren Dispo ablösen. In jedem Fall lohnt es sich, den teuren Dispokredit bei deiner Bank oder Sparkasse durch einen günstigeren Ratenkredit abzulösen. Was da an Sparpotenzial drin ist, rechnen Expert*innen exakt vor: Bankkund*innen, die in den vergangenen Monaten einen Dispo in Höhe von 3.000 Euro über 36 Monate mit einem Ratenkredit ablösten, zahlten laut CHECK24 im Durchschnitt 5,36 Prozent effektiv pro Jahr. Das bedeutet eine Ersparnis von 210 Euro gegenüber dem durchschnittlichen Dispokredit mit 9,89 Prozent. Die Grundlagen der Berechnung findest du hier: Wie man mit einem Ratenkredit der Dispofalle entkommt.

Clever-Idee 2: Zum kostenlosem Girokonto wechseln. Viele Banken verlangen inzwischen wieder Kontoführungsgebühren für das Girokonto. Aber: Es gibt Direktbanken, bei denen du ein kostenloses Girokonto einrichten kannst. Wechseln Verbraucher*innen aus einem kostenpflichtigen Girokonto in ein kostenloses, sparen sie knapp 83 Euro. Die Grundlagen der Berechnung findest du hier: das Wichtigste zum kostenlosen Konto und hier auf der Seite 21.

Clever-Idee 3: Tagesgeld nutzen. Lässt du dein Geld auf einem nicht verzinsten Girokonto liegen, verliert es an Wert. Im letzten Jahr hatte Deutschland eine Inflationsrate von 7,9 Prozent (Dezember: 8,6 Prozent). Legst du 30.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto mit beispielsweise 1,25 Prozent Zinsen an, erzielst eine jährliche Rendite von 377 Euro. Über das Geld kannst du täglich verfügen. Weitere Informationen findest du hier: Tagesgeld-Vergleich, Tages- und Festgeldkonten aller wichtigen Anbieter.

Clever-Idee 4: Mit Festgeld langfristig Geld anlegen. Noch bessere Zinskonditionen gibt es mit einem Festgeldkonto, allerdings nur mit einer längeren Bindungsfrist. Die besten Angebote liegen aktuell bei bis zu 3,53 Prozent Zinsen (Smart Bank), so die Angabe von CHECK24. Bei einer Anlagesumme in Höhe von 30.000 Euro würde dein Zinsertrag nach dreijähriger Laufzeit bei 3.312 Euro liegen. Weitere Informationen findest du hier: Tagesgeld-Vergleich, Tages- und Festgeldkonten aller wichtigen Anbieter.

Clever-Idee 5: Kostenlose Kreditkarte nutzen. Mit einer kostenlosen Kreditkarte lassen sich Gebühren im Geldverkehr im In- und Ausland sparen. Eine Auswertung der Stiftung Warentest zeigt, dass durchschnittliche Kosten bei Reisen im Ausland in Höhe von 48 Euro für Alleinreisende bzw. sogar 65 Euro für Familien anfallen. Einige Banken verzichten komplett auf Gebühren für das Geldabheben sowohl im In- als auch im Ausland (Hanseatic Bank, Barclays Visa oder ING). Welche Karte wirklich die günstigste für dich ist, hängt von deinen Zahlungsgewohnheiten ab. Darum lohnt sich der Vergleich. Weitere Informationen findest du hier: Kreditkarten im Vergleich. Mit dieser Kreditkarte liegen Sie richtig.

Clever-Idee 6: Bei der Bau- und Anschlussfinanzierung sparen. Die Zinsunterschiede bei Hypotheken-Darlehn sind hoch. Nach dem Ende der sehr geringen Zinsen ziehen jetzt alle Darlehnsanbieter die Preise an. CHECK24 zeigt aber: Mit einem Vergleich verschiedener Angebote lassen sich viele Tausende Euro sparen. Konkretes Beispiel: Für eine Baufinanzierung (ausgewertet sind 500 Finanzierungsangebote) in Höhe von 300.000 Euro Kreditsumme liegt der günstigste Sollzins bei 2,81 Prozent (Saalesparkasse). Die teuerste Bank bietet einen Sollzins in Höhe von 5,47 Prozent (Steyler Bank). Das bedeutet einen relativen Zinsunterschied von 95 Prozent und 64.806 Euro geringere Zinskosten am Ende der Zinsbindung. Die Monatsrate beim teuersten Institut liegt um 665 Euro höher als beim günstigen. Weitere Informationen findest du hier: Baufinanzierung im Vergleich.

Fazit

Das Vergleichsportal CHECK24 hat eine gute Idee und rechnet plausibel vor, wie du mit sechs Finanzideen Geld sparen kannst. Selbst wenn du nicht unbedingt eine Immobilienfinanzierung brauchst – dieser Punkt würde die höchste Ersparnis bringen – auch an anderer Stelle lässt sich sparen: Den Dispo ablösen und ein Tages- oder Festgeldkonto einrichten, das kannst du sofort machen. In der Finanzwelt geht oft mehr als du denkst.