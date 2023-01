Lego, Whisky, Comics & Co: Unkonventionelle Geldanlagen - mit dieser Wertsteigerung kannst du rechnen

Aktien, Gold, Immobilien : Das sind klassische Investmentmöglichkeiten

Sammler reiben sich teilweise die Hände bei original verpackten Produkten und beobachten den Markt genau, den oft sind versteckte Schnäppchen zu ergattern, die später eine enorme Preissteigerung erfahren können. Vor allem im Bereich Spielwaren kam in den letzten 20 Jahren ein Phänomen auf, welches heute zahlreiche Investoren weltweit begleitet und bei vielen Hoffnung auf schnelles und sicheres Geld macht. Egal ob in LEGO-Sets, alternative Energien, kostbare Spirituosen oder gemeinsame ökologische Bauprojekte, die Möglichkeiten Geld in alternativen Investmentmöglichkeiten anzulegen ist riesig. Der herkömmliche Markt für klassische Geldanlagen schrumpft aufgrund der Niedrigzinsen seit Jahren und neue Trends und Sammlerschwerpunkte bringen eine neue Dynamik in die Entwicklungen.

Klassische Investmentmöglichkeiten

Konventionelle Geldanlagen sind den meisten Sparer*innen ein Begriff, hier ist nach wie vor das klassische Sparbuch bei den meisten Deutschen am beliebtesten. Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Fremdwährungskonten oder auch Kinderkonten fallen unter die klassischen Geldanlagemöglichkeiten. Zu den Anlagemöglichkeiten zählen weiter Bausparverträge, Lebensversicherungen und Immobilien. Auch Wertpapiere, Anleihen und Pfandbriefe, sowie Derivate und Zertifikate, Green Bonds, Fonds und Indexfonds (Exchange Trades Funds, kurz ETFs), sowie Sachwerte (Kunst, Antiquitäten, Musikinstrumente, Autos, Schuhe, Taschen, oder Wein) fallen unter die klassischen Sparmöglichkeiten. Eine sichere und klassische Anlagemöglichkeit ist nach wie vor auch Gold. Als Alternative sind Goldaktien oder Gold-ETFs zu empfehlen.

Eine Alternative zum klassischen Immobilienerwerb ist zudem das Crowdin­vesting. Hier können sich viele einzelne Kapitalgeber zusammenschließen und es kann bereits mit kleineren Beträgen ab 500 Euro begonnen werden. Die Höchst­grenze liegt bei 10.000 Euro, auch der Zeitraum ist überschaubar, das Kapital wird nach einigen Monaten oder wenigen Jahren verzinst zurückgezahlt.

Dagegen sind Green Bonds eine ökologische Geldanlage. Es sind Anleihen in Projekte, die besonders nachhaltig und klimafreundlich sind. Diese Form der Anlage gilt als relativ sicher, jedoch ist die Abgrenzung der Projekte noch nicht eindeutig und bedarf einer gewissen Klärung. Dieser Bereich ist seit einigen Jahren im Wachstum begriffen.

Unkonventionelle Geldanlagen

Die klassischen Sparmöglichkeiten sind den meisten Anlegern bekannt, jedoch gibt es seit einigen Jahren einen Anstieg an eher unkonventionellen Investmentmöglichkeiten, die auch bei jüngeren Sparern an Beliebtheit zunehmen. Teilweise sind hier die Grenzen fließend und eine Abgrenzung ist nicht in allen Fällen möglich.

Hier ist zum einen die Digitalwährung Bitcoins zu nennen. Diese virtuelle Währung im Internet kann wie andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel online erworben und für bestimmte Online-Einkäufe verwendet werden. Das Risiko bei Bitcoins entsteht vor allem durch Schwankungen, ein hoher Gewinn ist jedoch in kurzer Zeit möglich, auch hier muss der Anleger tagesaktuellen Ereignissen folgen und reagieren. Eine Alternative stellt auch das sogenannte Crowdfunding dar. Hier wird innerhalb einer Gruppe ein neues Projekt oder Unternehmen finanziell unterstützt. Die Anleger erhalten Vergütungen, Zinsen oder Erfolgsbeteiligungen. Verbunden ist diese Art der Anlage mit einer Risikobereitschaft, aber auch mit einer langfristigen Geldanlage.

Eine andere Möglichkeit sind FinTechs. Diese Form der Kapitalanlage bietet sich vor allem für kleinere Start-ups an, welche von größeren Kapitalgesellschaften finanziert werden und ein hohes Anfangskapital benötigen. Es können Anteile an börsennotierten Beteiligungsgesellschaften erworben werden. Da jedoch die Geldanlage an das Start-up-Unternehmen gekoppelt ist, ist diese Form der Investmentmöglichkeit stark risikoreich und erfordert eine gewisse Fachkenntnis. Als Alternative zu klassischen Geldanlagemöglichkeiten haben sich in den letzten Jahren Genossenschaftsanteile als Investition in zahlreichen Bereichen etabliert. Höhere Zinsen und eine stabile Form der Geldanlage, die sich auch bei langfristiger Investition lohnt, machen die Vorteile daran aus. Anleger sind sowohl Mitglied als auch Miteigentümer der Genossenschaft, weswegen Gewinne anteilig ausbezahlt werden.

Kapitalanlage Alkohol: Whiskey und Rum

Eine weitere Kapitalanlageoption ist seit Jahrhunderten Alkohol. Seit der ersten urkundlichen Erwähnung im späten 15. Jahrhundert erfreute sich Whiskey immer größerer Beliebtheit. Im 16. Jahrhundert war die Whisky-Destillation in Schottland nur noch den adligen Clans erlaubt, erst 1823 wurde die Herstellung von Whiskey legal. Seitdem in den 1960er Jahren Whiskey auch in Länder außerhalb Schottlands verkauft wurde, steigerte sich die Beliebtheit und somit die Möglichkeit, Whiskey als Kapitalanlage zu nutzen. Am 24. Oktober 2019 wurde in London beim Auktionshaus Sotheby`s eine Flasche Macallan Whiskey aus dem Jahr 1926 für die Rekordsumme von 1.452.000 Pfund (1,68 Millionen Euro) verkauft.

Ein neu aufkommender Bereich im Bereich der alkoholischen Getränke als Wertanlage ist Rum. In den letzten Jahren sind die Preise für edlen Rum deutlich gestiegen, es wird eine weitere Wertsteigerung erwartet. Auch hier fand eine Versteigerung zu Rekordsummen aus dem königlichen Nachlass der Kinder von König Georg VI und seiner Schwester Prinzessin Mary im Londoner Auktionshaus Christies im Jahr 2019 statt. Bei der Auktion wurden 12 Flaschen Rum aus dem Jahre 1780 versteigert, die vermutlich die ältesten der Welt sind. Besonders hoch angesehen ist alter Rum aus der Karibik.

Münzen, Briefmarken und Autogramme fallen auch eher in den Bereich alternativer Anlagemöglichkeiten, welche jedoch einen eher begrenzten Markt besitzen. Münzen sind hier eher risikoarm, teilweise orientieren sie sich am Goldpreis. Eine der teuersten Münzen der Welt wurde 2015 im New Yorker Auktionshaus Sothebys für 8.506.000 Euro verkauft. Eine weitere alternative Geldanlage sind Bonsai-Bäume. Hierfür muss aber eine fachgerechte Pflege und Gestaltung des Bäumchens erfolgen, was Fachkenntnis voraussetzt. Es können mitunter auf dem japanischen Markt hohe Summen für einen gepflegten Bonsai-Baum geboten werden. Aufgrund des hohen Risikos, da es sich um ein natürliches Produkt handelt, sollten Anfänger mit einem preisgünstigen Set beginnen.

Kapitalanlage Comic-Hefte: Wie viel können sie wert sein?

Comic-Hefte zählen ebenfalls zu dem Bereich der unkonventionellen Investmentmöglichkeiten. Jedoch gibt es hier deutliche länderspezifische Unterschiede in der preislichen Entwicklung, weshalb Comics einen kleineren Markt besitzen. Besonders beliebt sind Erstausgaben, aber auch der Erhaltungszustand spielt eine wesentliche Rolle. Ein langjähriger Comic-Heftinvestor rät, sich bereits vor dem ersten Kauf zu informieren und sich auf eine Sparte zu konzentrieren. Er empfiehlt weiter, sich auf "Schlüsselausgaben" zu konzentrieren, hier handelt es sich um Ausgaben, in denen eine beliebte Figur zum ersten Mal auftaucht oder stirbt, oder in denen eine Figur zum ersten Mal in einem neuen Kostüm erscheint. Auch kann der Autor oder Künstler der Darstellungen ein Grund zum Sammelungsausbau sein.

Hauptsächlich kommt es auf den Zustand und die Auflagenzahl an, ob sich ein Investment in Comics lohnt. Auch die persönliche Neigung ist von Bedeutung. In den USA ist es üblich, die Comics mit einem Siegel und einem Zertifikat in Kunststoffbehältern einschweißen zu lassen. Die Kunststoffe dürfen keine ausdampfenden Weichmacher enthalten, die dem Papier schaden könnten. Wenn die Schweißnaht geöffnet wird, verfällt das Zertifikat. Für den ein oder anderen sind auch alte VHS-Kassetten eine echte Geldanlage. Sammler würden hier für spezielle Kassetten eine Menge Geld zahlen. Vor allem Sondereditionen spielen hier eine große Rolle.

Eine ungewöhnliche, aber seit den 2000er Jahren populär gewordene Form des Investierens und Sammelns ist Lego. Egal ob Lego Sets oder einzelne Figuren, je nach Marktentwicklung, haben zahlreiche Steine die Möglichkeit, eine lohnende Investition zu werden. Eine kleine Auflagenzahl oder ein begrenzter Käuferkreis setzen ein erstes Kriterium für eine positive Preisentwicklung. Selten werden Lego-Sets allein aus investmentechnischen Gründen erworben, weswegen auch nur wenige Sets originalverpackt und eingeschweißt sind. Sets aus den 60ern und 70ern Jahren sind kaum auf dem Markt zu finden, dagegen existieren mehr unbespielte Sets aus den 80er und 90er Jahren. Diese Sets stammen in der Regel aus Geschäftsauflösungen oder Beständen alter Spielzeugläden, die Anfang der 2000er größtenteils aufgelöst wurden. Bei den aktuellen Sets ist oft eine Portion Glück gefragt, die Preisentwicklung orientiert sich nicht nur an der Stückzahl, sondern auch an nachfolgenden Sets (siehe "Millennium falcon" 75192 und 10179).

Stabilität unkonventioneller Investmentmöglichkeiten

So zahlreich die Investmentmöglichkeiten im alternativen Bereich auch sind, es stellt sich stets die Frage nach der Stabilität der Anlagen. Kann man sicher sein, dass Spirituosen, Bonsai-Bäume, Comichefte oder Lego-Sets auch in Zukunft den Wert behalten? Generell gilt, dass sich Spirituosen als Wertanlage etabliert haben und diese auch beständiger gegenüber Licht- und Temperaturschwankungen sind, wodurch sie sich selbst bei längerer Lagerung geschmacklich kaum verändern. So können in der Regel Fundstücke ohne größere Wertminderung weiterverkauft werden. Selbstverständlich sollte man die Flaschen vor praller Sonne schützen, damit das Etikett nicht vergilbt und der Inhalt schnell verdunstet, deshalb ist eine dunkle und kühle Lagerung für Anlageflaschen zu empfehlen. Eine sichere Möglichkeit ist das Investment in guten Rum, bei optimalen Lagerbedingungen ist eine Wertsteigerung von 40 Prozent möglich.

Wie sieht es in Bezug auf Bonsai-Bäume aus? Behalten die teuren Bäumchen ihren Wert? Die Investition in Bonsai ist eine spezielle Form der Geldanlage, da man ihn nicht in einer Bank, einem Safe oder im Keller lagern kann. Die kleinen Bäume benötigen eine besondere, zeitintensive Pflege, mit einem speziellen Werkzeug und Fachkenntnis. Da der Wert eines Bonsais vom Alter und dem Pflegezustand anhängt, sind Bonsai-Bäume als Geldanlage riskant, denn es gibt eher Liebhaber als einen offiziellen Markt oder Preistabellen, deshalb sollte eine Bonsai Aufzucht eher als Hobby angelegt sein.

Im Bereich Lego sieht es dagegen anders aus. Eine Investition in ein teures, limitiertes Set, ist zunächst mit hohen Kosten verbunden. Sofern die Sets ausschließlich zum Sammeln verwendet werden sollen, ist unbedingt zu beachten, dass die Verpackung ungeöffnet bleibt und der Originalzustand behalten wird. Aufgebaute Sets oder Einzelteile dagegen können auch hohe Werte erzielen, jedoch legen Sammler vor allem Wert auf eine originale Verpackung. Die Anlage in Lego ist nicht risikofrei, da häufig Produkte nach einiger Zeit mit Änderungen nachproduziert werden, wodurch einer Verknappung vorgebeugt wird. Dies kann Preise für limitierte Editionen einbrechen lassen, wie es mit dem Set "Millennium Falcon 75105" passiert ist. Hier wurden teilweise Preise bis 4500 Euro geboten, als dann die Neuauflage "75192" herausgebracht wurde, stürzte der Wert auf 2000 Euro. Jeder Investor hat persönliche Vorlieben und Sammlungsschwerpunkte, die meisten Lego Verkäufer sammeln eher hochpreisige Sets, da hier der Zielgewinn um einiges höher liegt, teilweise sind bereits innerhalb des ersten Jahres nach Produkteinstellung Gewinne von 30 bis 50 Prozent möglich. Als langfristige Wertanlage können Lego Sets auch noch höhere Gewinne erzielen, bei den meisten sinkt jedoch die Nachfrage mit der Zeit wieder.

Anlagenprognosen: Mit dieser Wertsteigerung kannst du rechnen

Und wie sieht es nun mit möglichen Prognosen aus? Was kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt zulegen, das später eine Wertsteigerung erfährt? Im Bereich der alternativen Anlagemöglichkeiten ist eigentlich alles möglich, da sich hier der Markt der dynamischen Entwicklung anpasst.

Bei Whiskey sind aufgrund der eigentlich herkömmlichen Sammeltätigkeiten gute Prognosen zu geben, hier erfahren Whiskeyflaschen aus bereits geschlossenen Destillieren oder alte Jahrgangsabfüllungen großer Destillieren eine besondere Wertsteigerung. "Port Ellen Annual Release" oder die "Macallan" Jahrgänge sind besonders kostbare Whiskeysorten, die zeitweise bereits vergriffen sind oder bei Auktionshäusern angeboten werden. Profitabler, aber auch mit mehr Risiko verbunden, scheint derzeit die Investition in Rum oder Gin. Diese verändern sich ähnlich wie der Whiskey über die Jahre hinweg wenig, der Verdunstungsverlust oder auch "Angels’ Share" genannt, hält sich in Grenzen, beziehungsweise wird in Kauf genommen. Aktuell steigt der Markt für Rum und Gin, das Sammlerinteresse wird in den nächsten Jahren weiter steigen, weswegen es sich lohnt, in gewisse Spirituosen zu investieren. Zwar erfahren Comics zum Teil eine enorme Wertsteigerung, generell sind diese aber keine optimale Geldanlage und vor allem hierzulande eher weniger zu empfehlen.

Dagegen können Lego-Sets teilweise sogar höhere Renditen einbringen als herkömmliche Anlageformen wie Gold, Aktien oder Anleihen. Hier ist die Originalverpackung eine der Prämissen, einige Strategiepunkte sind von potenziellen Sammlern zu beachten. Limitierte Sets, wie zum Beispiel die Star Wars Ultimate Collectors Series, steigern die Erfolgsaussichten, aber auch saisonale Sets wie Halloween- oder Weihnachts-Sets sind hier zu empfehlen, da diese Sets meist nur eine Saison auf dem Markt bleiben. Lego als Anlageobjekt ist nur zu empfehlen, sofern die Sets nicht bespielt werden und der Investor genügend Zeit aufbringt, sich umfassend und aktuell zu informieren.

Fazit - darauf solltest du achten

Generell gilt, bei der Anlage in ein breites Feld zu investieren, da der Markt sich rasch ändern kann. Je nach Anleger, Anlageziel und Kapital sind unterschiedliche Anlageformen zu empfehlen. Zwar ist bei den klassischen Anlagemöglichkeiten wie Sparbücher, Tages- oder Festgeld seit Jahren ein Abwärtstrend zu bemerken, jedoch sind langfristige Investitionen auch im Bereich der Aktien- und Investmentfonds eine lohnende Investition. Man sollte kein größeres Risiko eingehen, als getragen werden kann. Weiter sollten die Kosten immer im Blick sein, auch Zinsen und Kurssprünge können Einfluss auf die Preisentwicklung haben. Durchforstest du des öfteren verschiedene Verkaufsplattformen, wie Ebay und Co., nach Schätzen, solltest du dich über die Änderungen ab 2023 informieren.Denn ab jetzt will das Finanzamt Bescheid wissen.

