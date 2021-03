Kurzarbeitergeld und Steuer

In der Corona-Pandemie hat das Kurzarbeitergeld vielen Beschäftigten geholfen. Wer es bekommen hat, kommt um die Steuererklärung allerdings nicht herum. Durch die massenhafte Kurzarbeit müssen sehr viele Menschen für 2020 eine Steuererklärung abgeben, die bisher nicht dazu verpflichtet waren. Kurzarbeitergeld ist grundsätzlich steuerfrei. Ähnlich wie für das Elterngeld oder Arbeitslosengeld muss für das Kurzarbeitergeld keine Einkommenssteuer bezahlt werden. Allerdings kann es trotzdem dazu führen, dass der bezogene Lohn stärker mit Steuern belastet wird und im nächsten Jahr einer Steuernachzahlung droht.

Muss man eine Steuererklärung abgeben?

Im Regelfall ja! Wer mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld erhalten hat, muss im nächsten Jahr eine Steuererklärung abgeben! Dies gilt auch für andere Lohnersatzleistungen wie z. B. Elterngeld. Die Steuererklärung muss bis zum 31. Juli des Folgejahres beim Finanzamt eingehen. Das Kurzarbeitergeld wirkt sich progressiv auf die Höhe der Steuer aus. Progressiv aufgebaut bedeutet, dass bei einem geringeren zu versteuernden Einkommen ein geringerer Steuersatz gilt, bei einem höheren ein höherer. Der Steuersatz ist also variabel und hängt von der Summe des zu versteuernden Einkommens ab. Diese Tatsache kann der Steuerpflichtige auch nutzen, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Und zwar dann, wenn er verheiratet ist und sein Ehepartner ein zu versteuerndes Einkommen hat.

Einkommensteuer für Kurzarbeitergeld berechnen

Bei der Ermittlung der Einkommenssteuer geht das Finanzamt folgendermaßen vor: Das normal zu versteuernde Einkommen und das dem Progressionsvorbehalt unterliegende Kurzarbeitergeld werden addiert. Mit dieser Summe geht der Finanzbeamte in die Einkommenssteuertabelle. Dort erzieht er einen für diese Summe geltenden Steuersatz. Dieser Steuersatz wird dann jedoch nicht auf das Kurzarbeitergeld angewendet, sondern nur auf das übrige normal zu versteuernde Einkommen. Dies führt deshalb zu einer höheren Steuer, weil die Steuertabelle progressiv aufgebaut ist. Tipp: Es empfiehlt sich in diesem Fall, dass beide Ehepartner eine getrennte Veranlagung durchführen. Dadurch wird der Ehepartner mit regulär zu versteuernden Einkommen nicht mit dem Einkommen belastet, das dem Progressionsvorbehalt unterliegt.

Wo wird das Kurzarbeitergeld in der Steuererklärung eingetragen?

Die Höhe des Kurzarbeitergelds muss in Zeile 28 der Anlage N in der Steuererklärung eintragen werden. Hier werden auch weitere Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld oder Mutterschaftsgeld, eingetragen. Die Höhe des in einem Jahr ausgezahlten Kurzarbeitergelds findet sich übrigens in Zeile 15 der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung.

Wann droht eine Steuernachzahlung wegen Kurzarbeitergeld?

Bei weitem nicht jeder Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeld erhalten hat, hat eine Steuernachzahlung zu befürchten. Vor allem wer in "Kurzarbeit Null" ist und daher keinen Teilzeitlohn erhält, kann mit einer Steuererstattung rechnen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Vorsicht geboten ist. Ob das der Fall ist, hängt von den genauen Einkommensverhältnissen ab und muss im Einzelfall berechnet werden.

Qualifizierte Hilfe

Das deutsche Steuerrecht gilt als das komplizierteste der Welt. Wer keine Ahnung von Buchhaltung und Steuerrecht hat, sollte sich an einen Steuerberater wenden, um das Bestmögliche rauszuholen und auf der sicheren Seite zu sein. Auch für diejenigen, die nicht die Zeit und Nerven dafür aufwenden möchten, sind die Profis von Vorteil.

Hinzuverdienst

Arbeitnehmer in Kurzarbeit können sich mit einer Nebenbeschäftigung etwas dazuverdienen. Das geht - befristet bis zum 31.12.2021 - bis zur Höhe des vollen bisherigen Monatseinkommens. Wird diese sogenannte Hinzuverdienstgrenze überschritten, droht eine Kürzung des Kurzarbeitergeldes. Steuerlich gesehen ist es wichtig, wie viel genau dazuverdient wird: Einnahmen aus einem Minijob müssen nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Es sind auch keine Sozialabgaben darauf zu entrichten. Wer bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und ein Midijob der Nebenjob ist, der muss das Gehalt im Midijob nach Steuerklasse VI versteuern. Außerdem fallen die vollen Sozialversicherungsbeiträge an.