Kosten und Wasser sparen: Geschirr spülen mit der Hand oder besser mit der Maschine?

Die Frage, ob es sparsamer ist, mit der Hand schmutziges Geschirr zu spülen, oder ob du doch lieber per Spülmaschine waschen solltest, hast du dir sicher auch schon einmal gestellt. Studien liefern klare Antworten auf diese Frage.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, um konkrete Antworten und Zahlen zur Frage "Spülen mit der Hand oder mit der Maschine?" liefern zu können. Dabei wurde sowohl der Wasserverbrauch, als auch der Energieverbrauch beleuchtet. Voraussetzung dafür, dass mit der Maschine gespart werden kann, ist das vollständige Befüllen der Spülmaschine. Hast du die Spülmaschine voll beladen, wird im Vergleich mit dem Spülen per Hand etwa ein Drittel weniger Strom und nur die Hälfte der Wassermenge verbraucht. Auch eine Studie der Universität Bonn liefert ähnliche Daten: Während die Geschirrspülmaschine für dieselbe Menge an Geschirr knapp 15 Liter verwendete, wurden beim Spülen mit der Hand durchschnittlich um die 46 Liter Wasser benötigt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten sogar eine Ersparnis von mehr als zwei Dritteln auf.

Wie viel du genau einsparen kannst, liegt vor allem auch bei der Energieeffizienz des Gerätes. Das Umweltbundesamt empfiehlt, eine Maschine mit der Energieeffizienzklasse A oder B zu wählen. Bei moderneren Modellen kannst du auch einen QR-Code auf dem Label der Spülmaschine finden. Der Code leitet dich sofort auf die EU-Produktdatenbank, in welcher du weitere relevante Informationen zu dem ausgewählten Modell findest.

Wählst du ein energiesparendes Modell, kann der Wasserverbrauch laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sogar bei gerade einmal bei neun Litern und einem Energieverbrauch von 0,92 kWh liegen. Weitere Tipps, um die maximale Menge an Energie und Wasser einzusparen, sind das Verwenden jener Spülprogramme, die auf niedrigen Temperaturen waschen; dazu gehören beispielsweise das Eco-Programm oder das Energiesparprogramm, wie es bei den meisten Maschinen vorhanden ist. Auch, wenn dieses oftmals länger dauert, wird hierbei zusätzlich Energie gespart. Von einem Vorspülen mit der Hand wird ebenfalls abgeraten: Dies verbrauche nur unnötig Wasser und Energie.

Das Spülen mit der Hand galt lange Zeit als sparsamer als das Waschen mit der Spülmaschine. Vergleichsstudien haben jedoch deutlich gezeigt, dass die Spülmaschine in puncto Wasser und Strom sparen deutlich vorne liegt. Dennoch entscheiden sich viele Menschen dazu, mit der Hand zu spülen. Dabei sind für viele folgende Faktoren ausschlaggebend:

Zusammenfassend ist das Spülen mit der Spülmaschine günstiger. Dennoch können verschiedene andere Gründe ausschlaggebend dafür sein, dass du doch lieber mit der Hand spülst.

