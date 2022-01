Kosten für Geldsparer: Welche Banken in Franken schon bei niedrigem Kontostand Negativzinsen erheben

Negativzinsen – auch Minus- oder Strafzinsen genannt – wurden lange Zeit nur ab einem sehr hohen Kontostand erhoben. Doch immer mehr Banken führen die Regelung als Reaktion auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) nun auch für niedrigere Beträge ein - auch einige Geldinstitute in Franken sind davon betroffen. Für Kunden kann das auf Dauer teuer werden.

Mit Negativzinsen wollen Banken es ihren Kunden unattraktiv machen, überhaupt er erst so eine große Summe auf dem Konto anzusammeln. Denn: Die Banken müssen selbst Minuszinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB einlegen, und zwar 0,5 Prozent jährlich. Diese Kosten schieben sie daher wiederum auf ihre Kunden ab.

Eine Analyse des Vergleichsportals Verivox von Ende Dezember 2021 zeigt aber, dass mittlerweile 423 Banken Negativzinsen oder sogenannte Verwahrentgelte für Privatkunden erheben, untersucht wurden insgesamt 1300 Banken. 22 Geldinstitute verlangen zudem Gebühren fürs Tagesgeldkonto, das normalerweise kostenfrei ist, wodurch ein faktischer Negativzins entstehe, erklärt Verivox in seiner Auswertung. Besonders interessant ist dabei für Kunden, dass einzelne Banken und Sparkassen zwar einen Negativzins erheben, dies aber online nicht öffentlich angeben.

Die Grenze, bis zu welcher Kunden von den Kosten verschont bleiben, sinkt außerdem: Einige Banken haben die Freibeträge sogar auf nur 5000 Euro herabgestuft. Die Informationen zu den Instituten, die in der Verivox-Übersicht aufgelistet werden, gelten für Geldeinlagen auf dem Tagesgeldkonto. „Teilweise wird das sogenannte Verwahrentgelt nur für Girokonten oder Verrechnungskonten ausgewiesen oder dort gelten abweichende Regelungen“, wird auf dem Portal erklärt.

Folgende fränkische Banken erheben beispielsweise bereits einen Negativzins:

Obwohl die Extrakosten für viele Bankkunden ärgerlich sein mögen, kommen fränkische Kontoinhaber noch relativ günstig davon: Einige deutsche Geldinstitute verlangen nämlich Negativzinsen in Höhe von 1,0 Prozent.

Rechtlich muss allerdings noch geklärt werden, inwieweit die Erhebung von Minuszinsen bei Privatkunden überhaupt zulässig ist. Sollte ein Urteil des Berliner Landesgerichts rechtskräftig werden, würde dies die Regelung generell infrage stellen – und Banken zu Rückzahlungen zwingen.

