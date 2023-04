Kindergeld-Auszahlung zieht sich im April 2023 in die Länge

zieht sich im April 2023 in die Länge Aufgrund von Feiertagen an Ostern kann die Auszahlung später erfolgen

kann die Auszahlung später erfolgen Auszahlungstermine des Kindergeldes in der Übersicht

Die Auszahlung des Kindergeldes im April steht kurz bevor. Millionen Eltern in Deutschland freuen sich über das Geld. Doch im April wird es eine Änderung bei der Auszahlung geben, welche Empfänger*innen auf dem Schirm haben sollte.

Wann wird das Kindergeld im April ausgezahlt?

Familien mit Kindern haben in Deutschland Anspruch auf Kindergeld. Grund dafür ist, dass sie in der Regel mehr Geld benötigen als Personen ohne Kinder. "Als Ausgleich für diesen Mehraufwand gibt es das Kindergeld, ein Bestandteil des Familienleistungsausgleichs in Deutschland", schreibt die Arbeitsagentur.

Das Kindergeld landet nicht jeden Monat zum gleichen Tag auf dem Konto. Die Überweisungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig und unterscheiden sich dadurch im Auszahlungszeitraum.

Im April 2023 wird das Kindergeld zwischen dem 5. und 24. April ausgezahlt. An welchem Tag die Auszahlung auf das Konto erfolgt, richtet sich nach der sogenannten Kindergeldnummer. Diese wird jedem Kind zugeteilt, für das Familien Kindergeld erhalten. Familien bekommen diese nach erstmaliger Antragstellung sowie auf dem monatlichen Kindergeldbescheid mitgeteilt. Entscheidend für die Auszahlung des Kindergeldes ist die letzte Ziffer der Kindergeldnummer. Die Kindergeld-Endziffer 0 erhält die staatliche Leistung beispielsweise am Anfang eines Monats. Die Endziffer 9 muss sich hingegen bis zum Ende des Monats gedulden.

Kindergeld-Auszahlung verzögert sich im April wegen Ostern

Im April beginnt die Auszahlung für die Endziffern 0 am 5. April. Aufgrund einer Vielzahl an Feiertagen wie Ostern verzögert sich der Erhalt des Kindergeldes in der Folge etwas. Die Kindergeld-Endziffern 2 erhalten das Kindergeld beispielsweise erst eine Woche nach den Endziffern 0.

Die Auszahlungstermine des Kindesgeldes in der Übersicht:

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstag des Kindergeldes 0 5. April 2023 1 6. April 2023 2 12. April 2023 3 13. April 2023 4 14. April 2023 5 17. April 2023 6 18. April 2023 7 20. April 2023 8 21. April 2023 9 24. April 2023

Aus technischen Gründen überweist die Familienkasse die monatlichen Leistungen nicht am selben Tag, sondern gestaffelt, teilt die Arbeitsagentur mit.

Kindergeld und Kinderzuschlag werden überwiesen und können nicht bar ausgezahlt werden. Im Laufe des Überweisungstages wird der Betrag dem Konto gutgeschrieben und Eltern können darüber verfügen.

Schon gewusst? Im Jahr 2025 soll die Kindergrundsicherung das Kindergeld ablösen, um gegen Kinderarmut vorzugehen. Insbesondere einkommensschwache Familien sollen so finanziell entlastet werden.