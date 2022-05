Joko und Klaas: So wurden die TV-Moderatoren zu Millionären

Neben den TV Gagen verdienen Joko und Klaas auch mit ihrer Produktionsfirma Geld

Joko und Klaas sind ein Fernseh-Duo, das kaum mehr wegzudenken ist. Ein erstes Zusammentreffen der beiden gab es einst beim Musiksender MTV. Seitdem kann die beiden - zumindest vor der Kamera - kaum etwas trennen. Mittlerweile sind sie regelmäßig in verschiedenen Formaten beim Sender ProSieben zu sehen - unter anderem mit dem TV- Duell "Joko und Klaas gegen ProSieben". Wenn die beiden Entertainer hier gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung; verlieren sie, überlegt sich der Sender selbst etwas für die beiden. Über die Jahre sind Joko und Klaas sehr gefragt und erfolgreich geworden - das lässt auch die Kassen der beiden klingeln. Ihr Vermögen zu ermitteln ist allerdings nicht einfach, da beide viele verschiedene Einnahmequellen aufgebaut haben. Sind sie mehrere Millionen schwer?

Wie reich sind Joko und Klaas?

Joko und Klaas sind wohl die aktuell bekanntesten und erfolgreichsten Moderatoren in Deutschland. Das Vermögen von beiden wird geheim gehalten, allerdings beträgt es Schätzungen zufolge bei Joko Winterscheidt rund 12 Millionen Euro und bei Klaas Heufer-Umlauf etwa 10 Millionen Euro.

Die Höhe verwundert nicht, denn die beiden sind nicht nur seit vielen Jahren erfolgreich im Fernsehen zu sehen und überzeugen immer wieder durch neue Quotenrekorde, sondern auch als Werbegesichter sind Joko und Klaas äußerst erfolgreich.

Beide verfolgen jedoch auch noch eigene Projekte, so ist Joko als Investor aktiv und Klaas sorgte eine Zeit lang mit seiner eigenen Band Gloria für Aufsehen.

Wie wurden sie reich?

Von "MTV Home", über "Circus HalliGalli" und "Das Duell um die Welt": Joko und Klaas sind seit langer Zeit sehr erfolgreich im Fernsehen unterwegs. Mittlerweile haben beide aber auch eigene Formate. Klaas moderiert wöchentlich "Late Night Berlin", während Joko erfolgreich "Wer stiehlt mir die Show" zum Besten gibt. Im Format "Joko und Klaas gegen ProSieben" stehen beide jedoch auch noch zusammen vor der Kamera.

Alleine die TV-Gagen haben den beiden einiges an Geld in die Taschen gespült. Gleichzeitig werden alle Formate der beiden von der FloridaTV produziert, der gemeinsamen Firma der beiden. Auch als Werbeträger kooperieren beide nur mit den Top-Marken, wie der Sparkasse, McDonalds und Apple, was ebenfalls einiges an Vermögen eingebracht haben wird.

Joko wird dabei als noch etwas reicher eingeschätzt, da er zusätzlich als Investor tätig ist. Neben GoButler, Muscatel Gin und III Freunde Wein ist Joko auch am Socken-Hersteller Von Jungfeld sowie an Sushi Bikes beteiligt. Während zu Beginn viele Investments nach hinten losgingen, sind die Firmen mittlerweile relativ erfolgreich.