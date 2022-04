Heizkostenzuschuss 2022: Wer bekommt ihn und wie hoch fällt er aus?

Was ist der Heizkostenzuschuss ?

? Wer bekommt ihn? Wofür?

Wie hoch fällt er aus?

Als Reaktion auf die aktuell immer höher ansteigenden Energiepreise kündigte die Bundesregierung voraussichtlich gegen Mitte des Jahres eine finanzielle Entlastung für die Bürger*innen an. Besonders einkommensschwache Haushalte sollen von diesem Energiegeld profitieren und somit gezielt unterstützt werden. Die ursprünglich angedachte Summe wurde aufgrund des weiter anhaltenden Anstiegs der Kosten sogar verdoppelt und beträgt jetzt ungefähr 380 Millionen Euro.

Was ist der Heizkostenzuschuss?

Der Heizkostenzuschuss ist eine einmalige Sozialleistung, die finanziell schwächere Menschen unterstützen soll. Durch den extremen Anstieg der Energiepreise in den letzten Wochen sind vor allem Menschen, die auf Wohngeld oder andere staatliche Leistungen angewiesen sind, besonders belastet.

Damit diese Familien und Menschen nicht in Armut geraten, hat die Bundesregierung ein Budget eingerichtet, das gezielt an einkommensärmere Haushalte verteilt werden soll. Da Menschen mit einem höheren Einkommen durch die steigenden Kosten nicht so sehr gefährdet sind, kommt der Zuschuss hauptsächlich Haushalten, die Wohngeld erhalten, zugute.

Das aktuelle Ansteigen der Preise hat verschiedene Gründe. Zum einen haben einige Industrien wieder begonnen zu arbeiten, welche durch die Coronapandemie lange nicht oder nur eingeschränkt arbeiten konnten. Zum anderen war der Winter 2021 besonders kalt und es wurde mehr geheizt. Deshalb sind viele Gasvorräte erschöpft und konnten noch nicht neu gefüllt werden. Natürlich spielt hier auch die aktuelle politische Lage eine Rolle.

Wer bekommt den Zuschuss?

Auch Student*innen, die BAföG erhalten, sollen von dem Geld profitieren. Das betrifft Personen, die nicht mehr im elterlichen Haus wohnen und zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einen Monat BAföG erhalten haben.

Das Gleiche gilt für Menschen, die in diesem Zeitraum Wohngeld, Ausbildungsgeld, Ausbildungsbeihilfe oder einen Unterhaltsbeitrag nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) bekommen haben. Auch für sie ist der Heizkostenzuschuss vorgesehen und wird automatisch über die Ämter ausgezahlt.

Zu beachten ist, dass der Zuschuss jeder Person nur einmal zusteht. Falls jemand mehrere der Leistungen erhält, wird auch hier die Zahlung nur einmalig stattfinden und die gleiche Summe wie bei allen anderen überwiesen.

Wie viel Geld gibt es?

Bei Haushalten, die Wohngeld bekommen, orientiert sich der Zuschuss an der Anzahl der Personen, die zusammenleben.

Haushalte mit einer Person stehen 270 Euro zu

Person stehen zu Leben zwei Personen zusammen, gibt es einen Zuschuss von 350 Euro

Personen zusammen, gibt es einen Zuschuss von Für jede weitere Person gibt es zusätzlich 70 Euro

Menschen, die BAföG empfangen, haben Anspruch auf 230 Euro. Das Gleiche gilt für Auszubildende oder andere Personen, die finanziell vom Staat unterstützt werden, beispielsweise Wohngeldempfänger. Auch sie werden einmalig mit dieser Summe unterstützt.

Der Heizkostenzuschuss wird jeder berechtigten Person über das Amt gezahlt und direkt auf das Konto überwiesen. Ein gesonderter Antrag oder ähnliches ist hier nicht nötig.