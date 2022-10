Haushaltseinkommen: Wie hoch ist es durchschnittlich und was zählt dazu?

Was ist das Haushaltseinkommen?

Über finanzielle Angelegenheiten und somit auch über das Haushaltseinkommen sprichst du vielleicht eher ungern mit anderen. Dennoch ist es spannend, das eigene einmal in den deutschen Durchschnitt einzuordnen und so zu wissen, ob du darüber oder darunter liegst.

Definition des Haushaltseinkommens und der Durchschnitt

Das Haushaltseinkommen wird von der Bundeszentrale für politische Bildung als Summe des Einkommens eines privaten Haushalts definiert, welches sich aus dem Einkommen mehrerer Haushaltsmitglieder aus verschiedenen Einkommensquellen zusammensetzt. Unter die Einkommensquellen fallen nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch Einkommen aus unternehmerischer Betätigung, Vermögenserträge, Kindergeld oder Renten.

Als das verfügbare Einkommen oder Haushaltsnettoeinkommen eines Haushalts bezeichnet man jenen Betrag, der nach Abzug der direkten Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge von dem Bruttoeinkommen bleibt. Dieser Betrag ist besonders bedeutsam, da er für den Kauf von Konsumgütern und den allgemeinen Bedarf des Haushaltes eingesetzt wird.

Laut dem Statistischen Bundesamt lag das durchschnittliche Nettoeinkommen eines privaten Haushalts in Deutschland 2020 bei rund 3.681 Euro im Monat. Das Bruttoeinkommen hingegen belief sich auf etwa 4.715 Euro. Die privaten Konsumausgaben, die von dem ausgabefähigem Einkommen bezahlt werden, beliefen sich im Durchschnitt auf 2.507 Euro.

Regionale Unterschiede des Haushaltseinkommens

Regional können einige Unterschiede verzeichnet werden. CC0 / Pixabay / moritz320

Mit einem Blick auf das Haushaltseinkommen zeigen sich auch große regionale Unterschiede. Für das Jahr 2019 hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Deutschlandatlas bereitgestellt, der die regionale Abhängigkeit des Haushaltseinkommens genauer beleuchtet.

Auf der Karte wird das verfügbare Einkommen privater Haushalte je Einwohner*in im Jahr angezeigt. Während es in den östlich liegenden Bundesländern Deutschlands bei vorwiegend bis unter 21.000 Euro oder zwischen 21.000 bis unter 22.000 Euro je Einwohner*in liegt, ist es bei den westlichen und südlichen Bundesländern überwiegend höher.

Insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern liegt die Mehrheit des verfügbaren Einkommens bei 24.000 Euro und mehr. Dennoch gibt es auch in diesen Bundesländern einzelne Landkreise, bei denen das Haushaltseinkommen zwischen 21.000 und 22.000 Euro liegt.

Fazit

Anhand der durchschnittlichen Werte kannst du dich grob mit deinem Haushaltseinkommen einordnen. Wichtig zu bedenken ist, dass es sich nur um den Durchschnittswert handelt; es kann also immer Ausreißer nach oben geben, die den Wert künstlich in die Höhe ziehen. Letztendlich ist es immer das Wichtigste, zu überlegen, ob du selbst mit dem Haushaltseinkommen zurechtkommst; sofern du also zufrieden bist und es ausreicht, kann es als gut beurteilt werden.

