Günstiges ÖPNV-Ticket für Bus und Bahn: Alle Infos zum 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022

Entlastungspaket 2022: Regierung beschließt finanzielle Erleichterungen für Bürger*innen

Regierung beschließt finanzielle Erleichterungen für Bürger*innen 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Vergünstigung soll entlasten

für Bus und Bahn: Vergünstigung soll entlasten Am 1. Juni soll das Ticket kommen

soll das Ticket kommen Es soll 3 Monate gültig sein und bundesweit gelten

sein und gelten Gültigkeit : So weit kann man mit dem 9-Euro-Ticket fahren

: So weit kann man mit dem fahren Bahn-Abos und Dauerkarten: Rückerstattungen sind geplant

Ein 9-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn soll Bürger*innen in Deutschland künftig finanziell entlasten, nachdem die Preise aufgrund des Ukraine-Kriegs in vielen Lebensbereichen dramatisch steigen. Mit einem staatlich geförderten Rabatt für Fahrkarten will die Bundesregierung die Verbraucher von einigen Alltagskosten befreien. Aber wann wird es das günstige Ticket zu kaufen geben? Und was gilt eigentlich für Bestandskunden der Bahn?

9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket: Umsetzung ist Ländersache

Neben einer 300-Euro-Energiepreispauschale, einem Zuschuss für Leistungsempfänger und einem Familienbonus pro Kind ist auch eine Verbilligung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr angedacht. Die Idee des 9-Euro-Tickets für Bus und Bahn: Für 90 Tage sollen Kunden für 9 Euro im Monat Bus und Bahn fahren dürfen. Die Tickets soll es bundesweit geben. Doch umsetzen müssen das die Bundesländer.

Grundsätzlich zeigen sich die Länder bereit, den ÖPNV-Rabatt umzusetzen. Doch die genaue Gestaltung der Entlastung ist noch offen. Die Details dazu sollen nun nach und nach erarbeitet werden. Einige Bundesländer wollen sogar über den Vorschlag der Bundesregierung des 9-Euro-Tickets in Bus und Bahn hinausgehen. So stand auf der Verkehrsministertagung plötzlich auch die befristete Einführung eines vollständigen Nulltarifs zur Debatte.

Tatsächlich soll das auch im Bund diskutiert worden sein. Geeinigt habe man sich aber dann auf die 9-Euro-Variante.

Wann kommt das vergünstigte ÖPNV-Ticket?

Als Start für den Verkauf des 9-Euro-Tickets wurde von der Regierung zunächst der 1. Mai 2022 ins Auge gefasst. Ob dieser Termin tatsächlich gehalten werden kann, ist inzwischen fraglich. Die Verkehrsunternehmen haben Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nämlich jetzt den 1. Juni vorgeschlagen. Bis dahin könnten die Voraussetzungen für die Einführung dafür geschaffen werden, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Dieses Datum scheint nun auch der Verkehrsausschuss des Bundestages anzuvisieren, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Doch gilt die Einführung des 9-Euro-Tickets zum 1. Juni als ambitioniert. Am 18. oder 19. Mai soll der Bundestag über einen Gesetzesentwurf abstimmen - der allerdings muss erst noch erarbeitet werden. Am 20. Mai soll dann der Bundesrat entscheiden.

Kommt das Ticket tatsächlich Anfang Juni, gilt es auch noch im Juli und August und damit in den Hauptmonaten der Sommerferien. Profitieren würden dann nicht nur Pendler*innen, die das Auto stehen lassen und stattdessen auf Bus und Bahn umsteigen. Auch Familien, die in den Sommerferien verreisen, könnten mit Regionalzügen günstiger von A nach B kommen.

9-Euro-Ticket kaufen: Hier soll es die günstigen Fahrscheine geben

Nach Informationen des RND soll das 9-Euro-Ticket voraussichtlich über die DB-Navigator-App, online und am Schalter zu kaufen sein, nicht jedoch an den Fahrkarten-Automaten der Deutschen Bahn. VDV-Präsident Wortmann hatte vorgeschlagen, das Ticket sollte auch am Automaten und nicht nur online erhältlich sein. "Wir stellen fest, dass immer noch sehr viele Fahrgäste an Automaten kaufen", sagte er. Das gelte insbesondere für ältere Kundinnen und Kunden. Von der Idee des günstigen Tickets seien die Verkehrsunternehmen überrascht worden, sagte Wortmann.

"Wir hätten uns gewünscht, dass man diese Vorschläge mit uns diskutiert, um einen praktikablen Weg zu finden", so der Verbandspräsident. "Wir versuchen jetzt schlichtweg, das Beste draus zu machen. Denn wir wollen nicht, dass die an sich gute Idee am Ende negativ ankommt."

Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets: Unabhängig von den Tarifzonen?

Über den genauen Geltungsbereich des 9-Euro-Tickets berät nach Angaben der taz derzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatte zuletzt vorgeschlagen, das günstige ÖPNV-Ticket bundesweit gelten zu lassen und nicht nur für festgelegte Tarifzonen. Dem scheint der Bund nun folgen zu wollen. Nach Informationen des RND heißt es aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages, dass der Bund für die Kosten in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro aufkommen will, die das 9-Euro-Ticket verursacht. Damit soll vermieden werden, dass das Ticket nur regional beschränkte Gültigkeit besitzt. Eine solche Beschränkung sei "unpraktikabel".

Der VDV hatte seine Forderung damit begründet, dass Bus- und Bahn Kund*innen nicht gegenüber Autofahrer*innen benachteiligt werden dürften - und Menschen mit Autos könnten schließlich deutschlandweit fahren.

9-Euro-Ticket: Gehen Bestandskunden leer aus?

In vielen Verkehrsbetrieben herrscht derzeit vor allem aus einem Grund Unruhe: Zahlreiche Abo- und Dauerkarten-Kunden kündigen aus Verunsicherung ihre Fahrkarten. Schließlich wollen auch Bahn-Bestandskunden nicht leer ausgehen.

Die Verkehrsunternehmen raten davon aber dringend ab: Abos seien demnach mit vielen dauerhaften Vorteilen verbunden, das 9-Euro-Ticket dagegen gelte nur temporär. Außerdem habe die Bundesregierung von Anfang an klargestellt, dass das Angebot für alle gelten soll - für Bestands- und Neukunden. Verkehrsbetriebe und Politiker*innen arbeiten noch an Lösungsansätzen, die alle Kunden zufriedenstellen.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, sollen Zeitkartenabonnenten eine Gutschrift oder Erstattung bekommen, die die Differenz zwischen ihrem Abo-Preis und dem 9-Euro-Ticket umfasst. Wie genau die Regelung umgesetzt wird, bleibt den Verkehrsunternehmen überlassen. Auch Studierende, die bereits ein Semesterticket gekauft haben, sollen einen Anspruch auf Rückerstattung haben.

Das könnte dich auch interessieren: 300 Euro für alle: Diese 5 Maßnahmen sollen uns jetzt finanziell entlasten.

Mehr zum Thema Finanzen: