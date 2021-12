Deutschland vor 1 Stunde

Steuer-Änderungen

Mehr steuerfreies Einkommen: Diesen Arbeitnehmende bleibt 2022 mehr Geld

In vielen Bereichen treten ab 2022 Änderungen in Deutschland in Kraft. Unter anderem in Sachen Steuern ändert sich einiges. Der Grundfreibetrag steigt beispielsweise. Das bedeutet: Mehr steuerfreies Einkommen für einige Arbeitnehmende.