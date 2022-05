Gute Nachrichten für Steuerzahler: Grundfreibetrag steigt ab 2022 - was das für dich bedeutet

Der Grundfreibetrag ist im Januar 2022 gestiegen

Mit dem 1. Januar 2022 ist der sogenannte Grundfreibetrag der Einkommensteuer gestiegen – eine Änderung von vielen, die 2022 in Sachen Steuern vollzogen wird. Steuerzahler*innen steht nun etwas mehr Geld steuerfrei zur Verfügung, denn der Grundfreibetrag steigt um 204 Euro. So berücksichtigt die Bundesregierung die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Deutschland.

Grundfreibetrag 2022 steigt: Diesen Arbeitnehmern bleibt mehr Geld

Damit soll das Existenzminimum für Erwachsene steuerfrei gestellt werden. Konkret bedeutet das:

Für Ledige steigt er auf 9984 Euro , das sind rund 240 Euro mehr als noch 2021.

steigt er auf , das sind rund als noch 2021. Für Verheiratete beträgt er 19.968 Euro, also 480 Euro mehr als 2021.

In beiden Fällen steigt der Grundfreibetrag um etwa 2,5 Prozent. Damit kommt der Ausgleich jedoch nicht ganz an die gestiegenen Kosten: Im Dezember 2021 stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent. Als "Grundfreibetrag" wird die Summe bezeichnet, bis zu der das Einkommen eines Menschen nicht versteuert wird. Durch diese Regelung haben Arbeitnehmer*innen mehr Geld zur Verfügung. Der Staat zieht erst von Einkommen, die über dem Grundfreibetrag liegen, die Steuern ab.

Überblick über die Änderungen 2022: