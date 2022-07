Deutschland vor 1 Stunde

Haushalt & Finanzen

Geschirr spülen per Hand oder in der Spülmaschine: Wo du mehr Geld sparen kannst

Um dreckiges Geschirr zu reinigen, gibt es im Allgemeinen zwei Wege: Entweder man spült per Hand - oder man nutzt eine Spülmaschine. Doch mit welcher Variante lässt sich mehr sparen? Was ist am Ende günstiger?