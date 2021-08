StepStone hat den Gehaltsreport 2021 veröffentlicht

Das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland liegt im Jahr 2021 bei 56.985 Euro Brutto. Das verrät der vor wenigen Wochen veröffentlichte Gehaltsreport 2021 der Online-Jobplattform Stepstone. Allerdings wird nicht in jedem Beruf etwa gleich viel gezahlt. Stattdessen gibt erhebliche Differenzen zwischen verschiedenen Berufsfeldern und Regionen. Die Untersuchung zeigt auch, in welchen Berufen am meisten Geld gezahlt wird.

Die höchsten Gehälter in Deutschland: Das sind die bestbezahlten Berufe

Der aktuelle Gehaltsreport sieht erhebliche regionale Unterschiede bei der Bezahlung. Die drei Bundesländer mit dem höchsten Bruttodurchschnittsgehalt liegen allesamt im Süden Deutschlands. Auf dem ersten Platz liegt Hessen (60.936 Euro), knapp dahinter liegen Baden-Württemberg (60.182 Euro) und Bayern (60.013 Euro). Auf dem letzten Platz ordnet sich Brandenburg mit durchschnittlich 47.008 Euro ein. Auch ein Blick auf die Städte mit dem höchsten Bruttodurchschnittsgehalt spiegelt das Ergebnis wider: Mit Frankfurt am Main (66.529 Euro) liegt eine hessische Stadt auf Rank 1, Stuttgart (66.174 Euro) und München (65.164 Euro) komplettieren die Top drei. Die Daten zeigen auch: Keine einzige Stadt aus den neuen deutschen Bundesländern hat es in die Top 15 der "bestbezahlensten" Städte geschafft.

Große Unterschiede im Gehalt gibt es auch zwischen den Berufsfeldern. Ein "Top-Beruf" geht laut StepStone mit zwei Faktoren einher: Zum einen sei das "ein hohes Maß an Verantwortung" und außerdem "ein hohes Maß an Fachwissen". Dieses basiert in der Regel auf einer "besonders umfangreichen und fundierten (akademischen) Ausbildung", heißt es. Daraus resultieren die folgenden bestbezahlten Berufe des Jahres:

1. Ärzt*innen: 89.539 Euro

2. Finanzexpert*innen: 73.847 Euro

3. Jurist*innen: 68.642 Euro

4. Unternehmensberater*innen: 64.173 Euro

5. Bänker*innen: 62.744 Euro

6. Ingenieur*innen: 62.564 Euro

Davon hängen Gehaltsunterschiede ab

Interessant sind auch die Unterschiede zwischen kleineren und größeren Unternehmen. Große Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen zahlen diesen jährlich im Schnitt 73.422 Euro. Damit liegt das Jahresgehalt dieser Mitarbeiter*innen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Kleinstbetriebe mit maximal zehn Mitarbeitenden liegen hingegen 23 Prozentpunkte darunter.

Auch die eigene Position innerhalb eines Betriebs hat Einfluss auf die Bezahlung. So zeigte sich, dass Führungskräfte im Schnitt 66.130 Euro verdienen. Das sind "im Schnitt etwa 16.500 Euro mehr als Fachkräfte ohne Personalverantwortung", heißt es auf stepstone.de.

In diesem Jahr wurde zudem die Gehaltszufriedenheit erfasst, wobei sich ein ausgeglichenes Resultat zeigte. Knapp die Hälfte der Befragten sei zufrieden mit dem eigenen Lohn, während sich die andere Hälfte mehr Gehalt wünschen würde. Personen, die zufrieden mit ihrem Gehalt sind, verdienen im Schnitt 64. 253 Euro pro Jahr.

