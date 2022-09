Gas sparen: So senkst du deinen Verbrauch - und deine Heizkosten deutlich

Zentraler Angriffspunkt: Die Heizung

"Wenn wir nicht sparen, haben wir ein Problem", prognostiziert Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Damit allen klar ist, worum es konkret geht, markiert er die Messlatte, die sich alle Gasverbrauchenden vornehmen müssen: 20 Prozent vom jährlichen Gasverbrauch sind einzusparen, so sein Verdikt in der Welt am Sonntag. Wie kannst du als eine*r von knapp 21 Millionen private Gaskund*innen das Ziel erreichen? Wir zeigen, wie Gassparen konkret funktioniert.

Zentraler Angriffspunkt: Die Heizung

Bei den Heizungen liegt das größte Sparpotenzial. Aber aufgepasst: Wenn du zu radikal bist und gar nicht heizt, ist das keine gute Idee. Die Innenoberflächen der Außenwände kühlen stark ab und das Schimmelrisiko steigt rapide. Es dauert außerdem zu lange, die Wände wieder aufzuheizen und du verbrauchst mehr Gas als wenn durchheizen würdest.

Welche Raumtemperaturen sind empfehlenswert? Das Bundesumweltamt empfiehlt:

Wohnzimmer: nicht mehr als 20 Grad Celsius

Schlafzimmer: 17 Grad Celsius

Küche: 18 Grad Celsius

Badezimmer: 22 Grad Celsius

Flur: 15 Grad Celsius

Ein Grad weniger Raumwärme heißt eine Einsparung von 5 bis 6 Prozent Gas. Entscheidend ist in allen Fällen aber die individuelle Wohlfühltemperatur.

Ein weiterer Faktor ist die Zeitsteuerung deiner Anlage: Bei vielen Heizungsanlagen kannst du die sogenannten Absenkungszeiten programmieren. Die bekannteste ist die Nachtabsenkung, durch die sich die Vorlauftemperatur der Heizanlage reduziert. Bei längerer Abwesenheit über den Tag macht eine Tagesabsenkung Sinn. Moderne Systeme verfügen über Wochenprogramme, mit denen du das persönliche Heizprofil für Werktage und Wochenende einstellen kannst. Gültig bleibt aber: Je schlechter ein Haus gedämmt ist, umso größer ist das Einsparpotenzial durch entsprechende Maßnahmen der Eigentümer*innen.

Die Thermostate an den Heizkörpern

Sich mit den Thermostaten an den Heizkörpern auszukennen, lohnt sich. Am Kopf der nicht digitalen Thermostatventile befinden sich Ziffern, die folgende Bedeutung haben:

Ziffer: 1: 12 Grad Celsius

Ziffer: 2: 16 Grad Celsius

Ziffer: 3: 20 Grad Celsius

Ziffer: 4: 24 Grad Celsius

Ziffer: 5: 28 Grad Celsius

Neben den klassischen Thermostatköpfen gibt es smarte, digitale Thermostate, die nur zu den eingestellten Zeiten auf die gewünschte Temperatur heizen. inFranken.de hat über die smarten Thermostate berichtet. Mit dem Einsatz programmierbarer Thermostate kannst du im günstigsten Fall etwa 5 bis 8 Prozent Energie sparen.

Smarte Thermostate funktionieren im Prinzip wie die üblichen Schraub- oder Drehregler, nur in diesem Fall elektrisch und elektronisch. Das Ventil an der Heizung schließt oder öffnet sich mit einem kleinen Elektromotor. Eine Regelelektronik überwacht die Temperatur und hält die Verbindung zur Steuerzentrale. Das kann, je nach Hersteller, eine alleinstehende Box oder der Internetrouter sein. Ein Thermostat kostet zwischen 20 und 80 Euro, die dazu­gehörende Smart-Home-Zentrale zwischen 48 und 230 Euro.

Gasheizung ein mal pro Jahr von Fachleuten prüfen lassen

Egal ob du eine Gasetagenheizung direkt in der Wohnung oder eine Zentralheizung hast, in jedem Fall ist die Anlage von Fachkundigen einmal im Jahr zu warten. Wer Gas sparen will, kommt um eine Wartung der Anlage nicht herum. Es geht insbesondere um den Gasbrenner. Ist der falsch eingestellt, gibt es keine vollständige Nutzung des Gases.

Entlüften der Heizung: Nicht immer muss eine Person mit Expertise anrücken. Die Luft in einer Heizung mit einem Entlüfterschlüssel entweichen zu lassen, ist einfach. Vornehmlich vor der Heizsaison ist es sinnvoll, die Heizkörper zu entlüften.

Nach den Monaten, in denen die Heizung stillstand, kann sich Luft in der Anlage sammeln. Damit zirkuliert das Heizwasser nicht mehr optimal und verteilt sich nicht gleichmäßig im Körper. Außerdem kommt es zu lästigen Glucker-Geräuschen.

Heizkörper freihalten, Türen und Fenster abdichten

Überdies sollten Heizkörper freistehen, du darfst sie nicht hinter Möbeln verstecken oder durch Vorhänge verdecken. Es gibt eine einfache Regel: Jeder Heizkörper muss gut zu sehen sein, damit die Raumluft ihn ungehindert umströmen kann. So kannst du die Heizenergie voll nutzen. Ebenso mindern Staubablagerungen die Heizleistung. Wichtig ist es, den Druck im Heizungssystem zu prüfen. Vielleicht ist Wasser nachzufüllen. In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung kann das nur die vermietende Partei bzw. die Hausverwaltung machen.

Des Weiteren solltest du dein Augenmerk auf die Außentüren und Fenster richten. Sind die undicht, führt das zu Wärmeverlusten. Es gibt einen banalen, aber wirksamen Trick, um undichte Fenster aufzuspüren: Klemme ein Blatt Papier zwischen Rahmen und geschlossenem Fenster. Lässt sich das Papier nicht herausziehen, ist das Fenster dicht. Bei Haus- und Wohnungstüren hilft ein Dichtprofil, das leicht anzubringen ist.

Zudem solltest du deine Türen schließen. Die Empfehlung, die Räume der Wohnung unterschiedlich zu heizen, bedeutet in der Konsequenz, die Innentüren der Zimmer geschlossen zu halten. Das verhindert außerdem, dass sich Kondenswasser an der Außenwand des kühlen Raums bildet, sobald warme Luft einströmt.

Stoßlüften anstatt gekipptes Fenster

Fenster kippen, um zu lüften. Ja, aber nicht den ganzen Tag. Vor allem an kühlen Tagen ist die Dauer-Kipp-Stellung nicht zu empfehlen. Dadurch geht viel Wärme verloren. Mehrmaliges Stoßlüften am Tag für ein paar Minuten ist effektiver. Es findet ein rascher Luftaustausch statt, ohne anhaltenden Wärmeverlust.

Empfohlen wird 3 bis 4 Mal am Tag eine Stoßlüftung durchzuführen

Winter: Januar und Februar 3-5 Minuten

Übergangszeit: März und April 10-15 Minuten

Sommer: Mai bis August 20-30 Minuten

Herbst: September bis Oktober 15-20 Minuten

Winter: November bis Dezember 10-5 Minuten

Eine weitere Methode ist die Dämmung der Heizungsrohre. Gut gedämmt Rohre sind wichtig, weil so auf den Wegen zur Dusche, Badewanne oder Heizkörper weniger Wärme verloren geht. Diesen Tipp umzusetzen ist nicht so einfach, weil viele Rohre unter Putz laufen.

Auch Duschen statt Baden ist ein guter Tipp. Eine Badewanne mit warmen Wasser reicht im Schnitt dreimal zum Duschen. Duschen spart nicht nur Gas, sondern auch Wasser- sowie Abwasserkosten. Zusätzlich lässt sich mit einem Sparduschkopf warmes Wasser reduzieren. Wichtig ist ebenfalls die Dusch-Dauer. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck wirbt schon länger dafür, dass die Menschen kürzer duschen. "Meine Duschzeit habe ich noch mal deutlich verkürzt". Mehr als fünf Minuten braucht der Vizekanzler nicht, erläuterte er vor der Presse.

Fazit

Der private Gasverbrauch ist so zu deklinieren: Platz 1: Raumwärme, Platz 2: Warmwasser. Der geringste Teil geht beim Kochen drauf. Mit den hier vorgeschlagenen Punkten ist die Sparvorgabe von 20 Prozent erreichbar. Es lohnt sich also.

