Ganz einfach die Rentensteuer berechnen: So hoch sind die Steuern auf deine Rente

Die Finanzen im Blick zu behalten, bleibt bis ins hohe Alter wichtig. Gerade die Rente ist ein Thema, das uns alle früher oder später beschäftigen wird. Auch im Rentenalter bleibt man von Steuerabgaben nicht verschont und sollte diese in die eigene Finanzplanung miteinbeziehen, denn auch Alterseinkünfte sind einkommenssteuer- beziehungsweise lohnsteuerpflichtig. Aber in welcher Höhe werden unsere Renteneinkünfte eigentlich versteuert?

Rente: Wie genau werden Alterseinkünfte versteuert?

Wie deine Renteneinkünfte steuerlich behandelt werden, richtet sich laut Deutscher Rentenversicherung nach dem Jahr deines Renteneintritts. Und das sieht so aus: Bei Menschen, die bis 2005 in Rente gingen, wurden 50 Prozent der Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt. Jahr für Jahr steigt der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für diejenigen, die neu in Rente gehen um zwei Prozentpunkte. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2020 sind es somit bereits 80 Prozent. Danach erhöht sich der zu versteuernde Prozentsatz nur noch um einen Prozentpunkt pro Jahr.

Rente ab 2040: Voll steuerpflichtig

Wenn du im Jahr 2040 oder später in Rente gehen wirst, musst du deine Rente laut Deutscher Rentenversicherung grundsätzlich voll versteuern. Aber keine Panik: Das bedeutet nicht, dass du tatsächlich Steuern zahlen musst. Für alle, die bis 2039 erstmals Rente bekommen, errechnet das Finanzamt einen „Rentenfreibetrag“. Das ist der Teil der Rente, der nicht versteuert werden muss. Der Rentenfreibetrag bleibt unverändert und ist eine feste Größe - selbst dann, wenn du von einer Rentenerhöhung profitierst. Natürlich gibt es bei all diesen Regeln auch viele individuelle Ausnahmen. Bist du nicht sicher, wie viel Rente du im Alter bekommst? Hier erfährst du, wie die Pension berechnet wird.

Ganz einfach: Rentensteuer online berechnen - diese Faktoren sind wichtig:

Klingt kompliziert, oder? Wenn du wissen willst, wie hoch deine individuelle Rentenbesteuerung ausfällt, dann kannst du diese ganz einfach online berechnen. Mit unkomplizierten Rentensteuerrechnern, bist du lediglich ein paar Klicks und Eingaben von deiner genauen Steuersumme entfernt:

Steuerjahr: Wähle das Steuerjahr aus, für welches die Berechnung durchgeführt werden soll.

Wähle das Steuerjahr aus, für welches die Berechnung durchgeführt werden soll. Hinweis zur Einzel- bzw. Zusammenveranlagung: Hier kommt es darauf an, ob du nur für dich Angaben machst oder auch für deinen Partner

Hier kommt es darauf an, ob du nur für dich Angaben machst oder auch für deinen Partner Rentenbeginn/Renteneintritt: In welchem Jahr wirst du in die Rente eintreten oder wann war dein Renteneintritt?

In welchem Jahr wirst du in die Rente eintreten oder wann war dein Renteneintritt? Bruttomonatsrente bei Renteneintritt: Gib hier deine Bruttomonatsrente im Jahr deines Renteneintritts an.

Gib hier deine Bruttomonatsrente im Jahr deines Renteneintritts an. Aktuelle Bruttomonatsrente: Wie hoch ist deine Bruttomonatsrente aktuell?

Diese Steuerrechner helfen Ihnen bei der Berechnung Ihrer Rentensteuer:

Um sicher zu sein, ob und wie viel Rentensteuer fällig wird, kannst du ganz einfach und schnell Online-Rentensteuerrechner nutzen. Du kannst beispielsweise auf folgende Rechner zurückgreifen:

Im Internet findest du zahlreiche weitere Angebote für Rechner, die dir dabei helfen, herauszufinden, wie hoch deine Rentensteuer ist.

Rentensteuerabgaben: Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

Das Finanzamt verlangt von Rentnern dann eine Steuererklärung, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte über dem Grundfreibetrag liegen. Laut Stiftung Warentest beträgt dieser im Jahr 2021 9744 Euro und im Jahr 2022 wird der Grund­frei­betrag bei 9984 Euro liegen. Tatsächlich werden aber nur Steuern fällig, wenn du nach Abzug aller Abgaben rund 1170 Euro Rente beziehst und keine anderen Einkünfte hast.

