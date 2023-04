Förderungen und Subventionen: Wie man als Familie von staatlichen Hilfen profitiert

Eine gute Bildung sicherstellen

Für Familien gibt es viele Sozialleistungen, die du abrufen kannst, um dein Kind zu unterstützen. Gerade Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen soll damit eine gute Bildung und soziale Teilhabe ermöglicht werden. Wir stellen dir im Folgenden die verschiedenen Möglichkeiten vor.

Kindergeld und Elterngeld

Eine der wichtigsten Förderungen für Familien sind Kindergeld und Elterngeld. Das Elterngeld soll das fehlende Einkommen ausgleichen, wenn die Eltern das Kind nach der Geburt betreuen. Das Basiselterngeld steht den Eltern 14 Monate zur Verfügung, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen. Die Monate können untereinander aufgeteilt werden. Pro Elternteil müssen zwei und können maximal zwölf Monate in Anspruch genommen werden.

Lediglich alleinerziehende Menschen dürfen die vollen 14 Monate in Anspruch nehmen. Je nach Einkommen beträgt das Basiselterngeld 300 bis 1800 Euro im Monat. Eltern mit einem niedrigen Einkommen erhalten dabei bis zu 100 Prozent des Voreinkommens, Eltern mit höherem Einkommen etwa 65 Prozent. Zusätzlich gibt es das ElterngeldPlus, welches Eltern unterstützt, die wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Du hast damit die Möglichkeit, parallel zu arbeiten und das Elterngeld zeitlich zu strecken. Das ElterngeldPlus erhältst du doppelt so lange wie das Basisentgelt. Dafür ist das ElterngeldPlus aber auch nur halb so hoch wie das Basiselterngeld und liegt zwischen 150 und 900 Euro im Monat. Das Kindergeld wird unabhängig vom Einkommen gezahlt und ist eine Ausgleichszahlung für Familien. Pro Kind liegt es aktuell bei 250 Euro im Monat.

Übrigens gibt es zusätzlich auch noch steuerliche Entlastungen für Eltern. 2023 betragen diese 6024 Euro und 2024 steigt der Betrag auf 6384 Euro. Der steuerpflichtige Teil des Einkommens reduziert sich dadurch, wodurch weniger Steuern gezahlt werden müssen.

Kinderzuschlag und BAföG

Der Kinderzuschlag ist eine finanzielle Hilfe für Familien, die über ein geringes Einkommen verfügen und verhindert, dass die Familie Bürgergeld beantragen muss. Wenn du den Lebensunterhalt generell selbst finanzieren kannst, allerdings nicht genug verdienst, um den Bedarf des Kindes zu decken, dann kannst du den Kinderzuschlag beantragen.

Dieser liegt bei maximal 250 Euro pro Monat und Kind. Um die Bildung deines Kindes zu unterstützen, gibt es zudem das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Dieses ist abhängig vom Einkommen der Eltern und unterstützt, wenn das Kind eine weiterführende Schule sowie eine Hochschule besucht oder eine Ausbildung absolviert. Der maximale Förderungssatz liegt bei 934 Euro pro Monat. Berechnet wird der Betrag individuell je nach Einkommen der Eltern, Schulform und Wohnsituation. Die Hälfte des BAföGs muss später wieder zurückgezahlt werden, ist jedoch zinslos. Fünf Jahre nach dem Ende der Förderungshöchstdauer, was meist der Regelstudienzeit entspricht, beginnt die Rückzahlungsverpflichtung. Der maximale Zeitraum für die Tilgung beträgt 20 Jahre.

Wenn du Fragen rund um die finanzielle Unterstützung oder Förderung hast, dann kannst du dich an diese Beratungsstellen der Caritas, des Deutschen Roten Kreuzes oder von ProFamilia wenden.

Wohnungsbauprämie und Bildungs- und Teilhabepaket

Familien werden unterstützt, um Eigentum erwerben oder modernisieren zu können. Dazu gibt es die Wohnungsbauprämie. Diese ist eine staatliche Subvention, die anteilig auf das Sparvermögen gewährt wird, das in Wohnimmobilien investiert wird. Das dient der Unterstützung bei einem Immobilienerwerb. Wirksam kannst du sie beispielsweise machen, wenn du einen Bausparvertrag abschließt. Derzeit werden 10 Prozent der Einzahlungen berücksichtigt. Die maximale Summe liegt jedoch bei 700 Euro, bei Eheleuten erhöht sie sich auf 1400 Euro. Zudem musst du mindestens 50 Euro einzahlen. Maximal erhältst du also 70 Euro, beziehungsweise als Ehepaar 140 Euro pro Jahr als Wohnungsbauprämie.

Die Wohnungsbauprämie lohnt sich nur dann, wenn auch wirklich ein Immobilienerwerb geplant ist. Allerdings ist die Förderung relativ gering und allgemein verlieren Bausparverträge an Beliebtheit, da die Zinsen relativ gering sind. Immobilienfonds oder der private Vermögensaufbau durch Aktienfonds kann sich langfristig mehr lohnen.

Darüber hinaus gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket. Familien, die bereits Sozialleistungen erhalten, können auch diese Leistung beantragen. Du erhältst Kostenzuschüsse für den Schulbedarf deiner Kinder, für Ausflüge und Klassenfahrten, für Lernförderungen oder die Teilnahme an einem Sportverein, einer Musikschule oder anderen Hobbys.

