Entlastungspaket 2022: 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn - wann kommt die ÖPNV-Vergünstigung?

Entlastungspaket 2022: Regierung beschließt finanzielle Erleichterungen für Bürger*innen

9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Vergünstigung soll entlasten

Wann gibt es das günstige Ticket zu kaufen?

Ein 9-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn soll Bürger*innen in Deutschland künftig finanziell entlasten, nachdem die Preise aufgrund des Ukraine-Kriegs in vielen Lebensbereichen dramatisch steigen. Mit einem staatlich geförderten Rabatt für Fahrkarten will die Bundesregierung die Verbraucher von den hohen Energiekosten befreien. Aber wann wird es das günstige Ticket letztendlich zu kaufen geben?

9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket: Umsetzung ist Ländersache

Neben einer 300-Euro-Energiepreispauschale, einem Zuschuss für Leistungsempfänger und einem Familienbonus pro Kind ist auch eine Verbilligung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr angedacht. Die Idee des 9-Euro-Tickets für Bus und Bahn: Für 90 Tage sollen Kunden für 9 Euro im Monat Bus und Bahn fahren dürfen. Die Tickets soll es bundesweit geben. Doch umsetzen müssen das die Bundesländer.

Grundsätzlich zeigen sich die Länder bereit, den ÖPNV-Rabatt umzusetzen. Doch die genaue Gestaltung der Entlastung ist noch offen. Die Details dazu sollen nun nach und nach erarbeitet werden. Einige Bundesländer wollen sogar über den Vorschlag der Bundesregierung des 9-Euro-Tickets in Bus und Bahn hinausgehen. So stand auf der Verkehrsministertagung plötzlich auch die befristete Einführung eines vollständigen Nulltarifs zur Debatte.

Tatsächlich soll das auch im Bund diskutiert worden sein. Geeinigt habe man sich aber dann auf die 9-Euro-Variante.

Wann kommt das vergünstigte ÖPNV-Ticket?

Als Start für den Verkauf des 9-Euro-Tickets wird der 1. Mai 2022 ins Auge gefasst. Ob dieser Termin tatsächlich gehalten werden kann, ist derzeit allerdings noch offen.

