Entlastungen für Steuerzahler: Wem bleibt durch diese Maßnahmen mehr Geld?

Entlastungspaket beschlossen: Bürger*innen sollen weiter unterstützt werden

Die Energiepreise werden in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter stark ansteigen. Die Ampel-Regierung hat deswegen jüngst über ein weiteres Entlastungspaket für Bürger*innen beraten. Am Sonntag (04. September 2022) stellte Bundeskanzler Olaf Scholz die neuen Maßnahmen vor. Nachdem die Maßnahmen des vorherigen Entlastungspakets mit dem Ende des Monats August ausgelaufen sind, sollen Bürger*innen jetzt weiterhin in vielen Bereichen finanziell entlastet werden. Auch in Sachen Steuern hat die Ampel an einigen Stellschrauben gedreht.

Entlastungen für Steuerzahler geplant: Maßnahmen aus dem neuen Paket

Einige der zahlreichen Entlastungsschritte, auf die sich die Ampel-Koalition neu geeinigt hat, haben Wirkungen bis weit über den Winter hinaus. Andere sollen kurzfristig greifen. Mit einigen Maßnahmen will die Ampel Steuerzahler entlasten:

Steuerentlastung : 48 Millionen Bürger*innen werden bald steuerlich entlastet. Dazu soll an Stellschrauben des Einkommensteuertarifs gedreht werden. Steuererhöhungen infolge der Inflation soll es demnach nicht geben.

: 48 Millionen Bürger*innen werden bald steuerlich entlastet. Dazu soll an gedreht werden. Steuererhöhungen infolge der Inflation soll es demnach nicht geben. Steuerfreie Prämie: Zusätzliche Zahlungen von Unternehmen an ihre Beschäftigten bis zu 3000 Euro leisten sollen nicht mehr versteuert werden. Der Bund will hier auf Abgaben verzichten.

Zusätzliche Zahlungen von Unternehmen an ihre Beschäftigten bis zu 3000 Euro leisten sollen nicht mehr versteuert werden. Der Bund will hier auf Abgaben verzichten. Weitere Steuerschritte: Steuerzahler sollen ab 1. Januar 2023 ihre Rentenbeiträge voll absetzen können und Renten sollen künftig in der Auszahlungsphase besteuert werden. Mit einer Senkung der Umsatzsteuer auf Gas zum 1. Oktober auf 7 Prozent soll die Gasumlage ausgeglichen werden. Die Homeoffice-Pauschale soll entfristet und weiter ausgearbeitet werden.

Mit den Entlastungen reagiert die Ampel auf die steigenden Lebenshaltungskosten von Steuerzahler*innen. Von einigen führenden Ökonom*innen hagelt es allerdings bereits Kritik an den Maßnahmen der Regierung. Laut Bild-Zeitung sagt beispielsweise Clemens Fuest, Chef des ifo-Instituts, die Ampel sei "teils mit der Gießkanne unterwegs". Gemeint ist damit, dass die Maßnahmen auch Haushalten mit höherem Einkommen zugutekommen würden, die ihre Kosten leicht selbst tragen könnten.