Entlastung für Leistungsempfänger: Wer bekommt die den Bonus - und wie viel Geld gibt es?

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind deutlich spürbar. Zum einen werden einige Lebensmittel knapp - Rohstoffmangel und Hamsterkäufe sind der Grund dafür. Zum anderen, wird alles teurer. Vor allem die Energiepreise steigen deutlich an. Für viele Menschen ist das ein großes Problem.

Die Spitzen der Koalitionsparteien haben sich angesichts der hohen Energiepreise auf ein Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger geeinigt. Geplant sind unter anderem eine Energiepreispauschale, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Hilfen für Familien und Geringverdiener. Unter anderem sollen Leistungsempfänger durch einen 100-Euro-Zuschuss entlastet werden.

Entlastungspaket 2022: Wer bekommt den 100-Euro-Bonus?

Im Zuge des Entlastungspakets steht Hartz-IV-Beziehenden ein Bonus von 100 Euro zu. Doch nicht nur Personen, die das ALG-II erhalten, profitieren von den geplanten Maßnahmen. Die Zahlung geht laut Regierung an die Empfängerinnen und Empfänger von allen Transfer- beziehungsweise Sozialleistungen.

Das heißt, auch Personen, die Ausbildungshilfen wie das BAföG, Elterngeld, Kindergeld oder auch Wohngeld erhalten, bekommen das Extra-Geld.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Bundesregierung den Empfängern von Hartz IV eine Sonderzahlung wegen der hohen Energiekosten zukommen lassen will. Bereits zum Jahreswechsel waren die Preise für Strom, Benzin, Diesel und Lebensmittel stark angestiegen. Deshalb war bereits die Zahlung von einem Bonus in Höhe von 100 Euro vereinbart worden. Das heißt in der Summe bekommen Leistungsempfänger jetzt sogar 200 Euro mehr Geld.

Extra-Geld wegen steigender Preise: Wann wird der Bonus ausbezahlt?

Wann der 100-Euro-Bonus ausgezahlt wird und ob er beantragt werden muss oder unaufgefordert überwiesen wird, steht derweil noch nicht fest. Das geplante Entlastungspaket von der Ampel-Regierung muss zunächst noch durch den Bundestag und den Bundesrat abgesegnet werden, um rechtskräftig zu werden.

