Entlastung für Leistungsempfänger: Wann wird der 100-Euro-Bonus ausbezahlt - und wer bekommt ihn?

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind deutlich spürbar. Zum einen werden einige Lebensmittel knapp - Rohstoffmangel und Hamsterkäufe sind der Grund dafür. Zum anderen, wird alles teurer. Vor allem die Energiepreise steigen deutlich an. Für viele Menschen ist das ein großes Problem.

Die Spitzen der Koalitionsparteien haben sich angesichts der hohen Energiepreise auf ein Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger geeinigt. Nun wurde das Paket endlich vom Kabinett auf den Weg gebracht. Darin enthalten sind unter anderem eine Energiepreispauschale, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Hilfen für Familien und Geringverdiener.

Entlastungspaket 2022: Wer bekommt den 200-Euro-Bonus?

Empfänger von Sozialleistungen sollen im Juli eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Ampel-Koalition hervor, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch (27.04.2022) verabschiedet hat. Ursprünglich hatte die Koalition lediglich eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro vorgesehen. Der Betrag wurde Ende März im Zuge weiterer Entlastungen noch einmal um 100 Euro erhöht. Profitieren sollen all jene Erwachsenen, die Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen.

Neu beschlossen hat das Kabinett auch eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Menschen, die Arbeitslosengeld I beziehen. Anspruch darauf haben sollen laut Entwurf all jene, "die im Monat Juli 2022 für mindestens einen Tag Anspruch auf Arbeitslosengeld haben". Wann genau mit einer Überweisung zu rechnen ist, blieb zunächst offen.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass Kinder einen 100-Euro-Einmalbonus erhalten sollen, der zusätzlich zum Kindergeld über die Familienkassen ausgezahlt wird. Der Bonus soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden, sodass er stärker Familien mit weniger Geld zugutekommt. Dem Entwurf zufolge sollen ab Juli alle Kinder in Deutschland, die Anspruch auf Kindergeld haben, von der Einmalzahlung profitieren - nach Angaben zufolge gehören auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine zum Kreis der Begünstigten.

mit dpa