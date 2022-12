Energiepreispauschale für Rentner nicht angekommen? So kommt man an die Nachzahlung

Mit der Rentenauszahlung für den Monat Dezember sollten rund 20 Millionen Rentner*innen in Deutschland eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro erhalten haben. Hintergrund ist das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung, das auch die finanzielle Situation vieler Rentner*innen berücksichtigt.

Im Zuge dessen warnte die deutsche Rentenversicherung vor Betrug und erklärte, wie man die Einmalzahlung erhält. Veranlasst wurde diese im Zeichen der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten. In einer Mitteilung veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung nun Hinweise über die Zahlung und was zu tun ist, falls die Auszahlung nicht planmäßig vonstattenging.

Energiepreispauschale von 300 Euro angewiesen

Die pauschale Zahlung wurde angewiesen und dem Konto gutgeschrieben, das auch für die regelmäßigen Rentenzahlungen genutzt wird. Rentner*innen sollten also eine positive Einzahlung auf ihrem Kontoauszug verspüren.

Gleich drei Institutionen waren bei der Durchführung beteiligt. Der Renten-Service der Deutschen Post AG, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die landwirtschaftliche Alterskasse nahmen die Überweisungen vor.

Berechtigt war jede Person, die am 01. Dezember 2022 eine laufende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen hat. Zweite Voraussetzung war ein fester Wohnsitz in Deutschland.

Ausnahmefälle: Automatische Überweisung erfolgt Anfang Januar

Wie bei jedem System bestätigen Ausnahmen die Regel. Auch hierfür hat die deutsche Rentenversicherung jetzt eine Lösung vorgesehen. Bei wem die Auszahlung im Dezember nicht möglich war, muss sich bis Januar 2023 gedulden.

Die Überweisung sollte dann automatisch erfolgen und die Pauschale dem angegebenen Konto gutgeschrieben werden. Wie diese Ausnahmen begründet sind und ob bestimmte Gruppen von Rentner*innen betroffen sind, ist unklar. Die deutsche Rentenversicherung machte hierzu keine Angaben.

Für manche Berechtigte müssen sich also weiter in Geduld üben und im Januar erneut prüfen, ob die Auszahlung vonstattenging. Die 300 Euro bedeuten dann eben keine Überraschung zu Weihnachten, sondern einen erfreulicheren Start in 2023 aus finanzieller Sicht.

Antrag auf nachträgliche Auszahlung möglich

Falls auch die Auszahlung im Januar nicht ordnungsgemäß automatisch von der Bühne geht, können Berechtigte bereits früh im Januar selbst einschreiten. Ein Antrag auf nachträgliche Auszahlung soll hier Abhilfe schaffen.

Dieser ist ab 09. Januar 2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See einzureichen. Wie viel Zeit die Prüfung in Anspruch nimmt und wann die entsprechende verspätete Auszahlung erfolgt, ist noch unklar.

Wer sich rückversichern möchte und unklare Fragen aus dem Weg schaffen möchte, kann dies telefonisch tun. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein Bürgertelefon für diese Anliegen eingerichtet. Dieses ist unter der 030 221 911 001 von montags bis donnerstags zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr besetzt.

