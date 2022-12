Deutschland vor 45 Minuten

Einmalzahlung

Energiepauschale für Rentner nicht erhalten? Deutsche Rentenversicherung mit wichtigem Hinweis - das kannst du tun

Nicht alle Rentner in Deutschland haben offenbar die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, was die Betroffenen nun tun können.