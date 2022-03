300 Euro Energiepauschale: Wer bekommt den Zuschuss?

bekommt den Zuschuss? Wie wird das Geld ausgezahlt?

wird das Geld ausgezahlt? Wann erhalte ich die Entlastung ausgezahlt?

Die Ampel-Regierung hat mehrere Maßnahmen beschlossen, um die Menschen in Deutschland zu entlasten, während die Energiepreise und auch die Lebensmittelpreise immer weiter steigen. Grund für die steigenden Preise ist der Ukraine-Krieg. Eine zentrale Maßnahme ist die „Energiepauschale“ über 300 Euro, die vielen Menschen zugutekommen soll und die aktuellen Belastungen leichter tragbar machen soll. Wer die Bonus-Zahlung bekommt und wie das Geld ausbezahlt wird, erfährst du hier.

Energiepauschale: Wer bekommt jetzt 300 Euro Extra-Geld?

Die Ampel-Regierung hat eine Energiepreispauschale beschlossen, die Menschen helfen soll, die gestiegenen Energiepreise zu bezahlen. „Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten“, so die Regierung. Die Pauschale beträgt 300 Euro und soll, so das Vorhaben der Ampel, mit dem Gehalt ausgezahlt werden.

Das heißt: einkommensteuerpflichtige Beschäftigte bekommen das Energiegeld zusätzlich zu ihrem Gehalt. Selbständige profitieren von einer Senkung der Steuer-Vorzahlung, bekommen aber direkt kein Geld ausgezahlt. Ebenso gehen folgende Gruppen leer aus bei der Bonuszahlung:

Menschen mit Minijobs (die nicht in den Steuerklassen 1 bis 5 verortet sind)

Auszubildende ohne Vergütung

Rentner*innen

Studierende

Bonus-Zahlung: Wie komme ich an das Geld?

Die Energiepreispauschale wird zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt. Der Blick auf die monatliche Lohnabrechnung des Arbeitgebers verrät also, wenn die Zahlung da ist.

Wichtig ist jedoch zu wissen, dass die Zahlung nicht steuerfrei ist, sondern auf das Monatsbrutto gerechnet wird.

Wer also einen hohen Steuersatz hat, bekommt weniger raus als Menschen mit niedrigerem Steuersatz. Ein Single mit einem Monatsbrutto von 3000 Euro und Steuerklasse 1 bekommt also nur etwa 158 Euro netto mehr ausgezahlt, der Rest wird in Form von Abgaben wie der Lohnsteuer einbehalten. Singles mit 2000 Euro brutto pro Monat bekommen rund 170 Euro netto mehr.

Wann kommt das Energiegeld?

Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Das Beschlusspapier der Ampelkoalition bleibt hier ungefähr, auch wenn es „schnell“ gehen soll. Das heißt: Beschäftigte müssen noch etwas warten, laut Bundesfinanzminister Christian Lindner soll das Geld aber noch in diesem Jahr kommen.

Das geplante Paket zusammen mit den anderen Maßnahmen, wie etwa Einmalzahlungen für Empfänger*innen von Sozialleistungen und dem 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, wird den Staat mehrere Milliarden Euro kosten. Wie viel genau, ist bislang ebenso noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema Finanzen: