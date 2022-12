Deutschland vor 49 Minuten

Einmalzahlung

Energiepauschale für Rentner nicht erhalten? Deutsche Rentenversicherung mit wichtigem Rat

Nicht alle Rentner in Deutschland haben offenbar die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro bekommen. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, was die Betroffenen tun können.