Einkommen im regionalen Vergleich: Wo verdient man am meisten?

Einkommen in Deutschland in Abhängigkeit zur Region: Unter den 401 deutschen Kreisen lassen sich beachtliche Einkommensunterschiede feststellen, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) schreibt.

Das höchste durchschnittliche Einkommen konnte 2019 in der Stadt Heilbronn erzielt werden.

Einkommensunterschiede in Deutschland: Hier verdient man am meisten

Während das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 2019 in der Stadt Heilbronn 42.275 Euro und im Landkreis Starnberg 38.509 Euro erreichte, war es in Gelsenkirchen mit 17.015 Euro und in Duisburg 17.741 Euro nicht einmal halb so hoch.

Auch das Einkommensgefälle von West nach Ost ist mehr drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung immer noch vorhanden. So gibt es in den neuen Ländern mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark (24.127 Euro) nur einen Kreis, in dem das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen den Durchschnitt für die Bundesrepublik insgesamt von 23.706 Euro überschreitet.

In den alten Ländern besteht zudem ein Süd-Nord-Gefälle. Im Durchschnitt liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Bayern und Baden-Württemberg etwa 2.600 Euro höher als im übrigen Westdeutschland.

