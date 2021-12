Deutschland vor 2 Stunden

Bundesratsinitiative

Gehaltsverdopplung 2022: Diese Berufsgruppe soll bald den doppelten Netto-Lohn erhalten

Mehr Pflegeprämie, weniger Steuern – mit einer Initiative im Bundesrat will der Freistaat Bayern endlich für bessere Bezahlung in der Pflege sorgen. Im Jahr 2022 könnte sich demnach der Netto-Lohn in der Pflege verdoppeln.