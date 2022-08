Der Inflation entgegenwirken: Das kann dir eine Investition in ETFs bringen

Inflation in Deutschland

in Deutschland Kurzer Überblick über ETFs

über ETFs Investition in ETFs

Fazit

Die Preise steigen rasant an, sodass in Deutschland der Wert des Euros sinkt. Eine Möglichkeit, dem Wertverlust des Geldes entgegenzuwirken, ist eine Investition in einen oder mehrere ETFs.

Überblick: Das sind ETFs

Eine Inflation bezeichnet grundlegend eine Veränderung in der Marktwirtschaft, bei welcher die Preise von Waren und Dienstleistungen nicht wie gewöhnlich nur vereinzelt steigen und sinken, sondern allgemein steigen. Für uns bedeutet dies, dass der Wert des Euros abnimmt und man mit demselben Vermögen zukünftig weniger kaufen kann. Derzeit befinden wir uns in Deutschland in einer Zeit der Inflation, bei welcher insbesondere die Energiepreise in die Höhe schießen. Auch die Preise für Lebensmittel sind im Juli 2022 um + 14,8 % angestiegen. Allgemein betrug die Inflationsrate letzten Monat ganze + 7,5 %.

Eine Möglichkeit, dein Vermögen anzulegen und damit der Inflation etwas entgegenzuwirken, stellt die Investition in einen oder mehrere ETFs dar. Die Abkürzung ETF steht für "Exchange Traded Fund". Solche Indexfonds funktionieren kurz zusammengefasst so, dass eine Vielzahl an Anleger*innen in einen großen "Topf" einzahlen. Es wird die Entwicklung eines ganzen Index, wie beispielsweise des DAX, abgebildet. So gibt es zum Beispiel MSCI-World-ETFs, in welchen pro ETF rund 1.600 Unternehmen weltweit abgebildet werden.

Einen ETF kannst du jederzeit an der Börse handeln. Kaufen und verkaufen kannst du immer während der Börsenöffnungszeiten. Im Vergleich zu klassischen Publikumsfonds sind die Indexfonds in der Regel deutlich günstiger. Die Kosten, die dich als Anleger*in erwarten, sind einerseits geringfügige laufende Gebühren sowie Anschaffungs- und Verkaufskosten, die du einmalig zahlst. Diese werden von dem Gewinn abgezogen. Pro Jahr kostet dich ein ETF durchschnittlich etwa 0,2 bis 0,5 % der Anlagesumme. Die Höhe der Anschaffungs- und Verkaufskosten schwanken je nachdem, ob du über deine Bank oder einen Broker investierst.

Das können dir ETFs bringen

Sind dir Sicherheit und eine relativ stabile Rendite wichtig, kann die Investition in einen ETF das Richtige für dich sein. Dadurch, dass jeder ETF so stark diversifiziert ist, ist er deutlich risikoärmer als eine Investition in eine Einzelaktie. Der MSCI-World-ETF enthält beispielsweise nur Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus Staaten, die von ihm als entwickelte Industrieländer einstuft werden. So kann auf Dauer eine stabile Rendite erwirtschaftet werden. "Das große Geld" wird in der Regel durch diese Anlageart nicht gemacht, jedoch kann es dir helfen, der Inflation langfristig entgegenzuwirken.

Es kann sich lohnen, das Geld langfristig in einem ETF anzulegen. CC0 / Pixabay / Pexels

Wichtig zu wissen ist, dass ETFs meistens in einzelne Aktien investieren, weshalb die Rendite von Jahr zu Jahr schwankt. Du kannst dich also nicht auf eine fixe Summe einstellen, die du als Rendite erhältst. Ausschlaggebend dafür, ob die Rendite eines ETFs stark ist oder nicht, ist einerseits abhängig von der Marktentwicklung, andererseits von den Kosten, die von der Anlagesumme abgezogen werden.

Diejenigen MSCI-World-ETFs, die in den letzten fünf Jahren die höchsten Renditen erzielt haben, sind unter anderem der HSBC MSCI World UCITS ETF USD (61,18 %), der Lyxor MSCI World (Lux) UCITS ETF (60,08 %) und der Invesco MSCI World UCITS ETF (59,93 %). In einer Betrachtung des Zeitraumes von 1975 bis Ende 2020 konnte der MSCI World Netto eine Rendite von durchschnittlich 9 % pro Jahr erzielen. Der Blick auf die Vergangenheit zeigt also, dass sich eine Anlage langfristig lohnen kann. Es kann nie sicher gesagt werden, ob und wie viel Profit du erzielen wirst, da die Entwicklung der Börse nicht vorausgesagt werden kann. Die historische Entwicklung der MSCI-World-ETFs zeigt jedoch, dass es sich lohnt, die Investition langfristig zu sehen und sich nicht von Erschütterungen der Börse verunsichern zu lassen.

Fazit

Wenn du in einen ETF investierst, hängt die Rendite, die du erwarten kannst, maßgeblich davon ab, wann du kaufst und verkaufst. Die frühere Wertentwicklung eines Indexfonds sowie Simulationen oder Prognosen solltest du nicht als verlässlichen Faktor für die zukünftige Entwicklung sehen. Dennoch ist eine Investition in einen ETF weitaus risikoärmer und kann dir auf lange Sicht helfen, dem Wertverlust deines Vermögens entgegenzuwirken.