Bürgergeld statt Hartz-IV: Das soll sich konkret ändern

Schüler*innen und Studierende sollen profitieren

sollen profitieren Kritik von Parteien und Verbänden: "Brücken in die Arbeitslosigkeit"

Bürgergeld statt Hartz-IV - das ist der Plan, den das Arbeitsministerium aktuell auf den Weg bringt. Zum 1. Januar 2023 sollen die neuen Regelungen in Kraft treten. Aktuell ist liegt erstmal nur ein Referentenentwurf vor, der jedoch insbesondere von Wirtschafts-Vertretern stark kritisiert wird. Die Befürchtung: Das Bürgergeld schaffe einen Anreiz zur Arbeitslosigkeit.

Das soll sich mit dem Bürgergeld ändern: Debatte um höhere Regelsätze

In Deutschland gibt es aktuell rund 5,2 Millionen Arbeitssuchende - für sie möchte die Ampel-Koalition die Bedingungen verbessern. Ein Punkt auf der Agenda ist die Erhöhung der Regelsätze. Laut dem Bundesarbeitsministerium sollen die Regelsätze "angemessen und deutlich steigen". Gegenüber der WAZ hatte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Juli zu der geplanten Erhöhung geäußert. Dort habe er von einer Erhöhung von "etwa zehn Prozent" gesprochen. Das wären - berechnet am aktuellen Satz - etwa 40 bis 50 Euro. Sollte sich das durchsetzen, könnten Alleinstehende dann im kommenden Jahr mit etwa 494 Euro statt 449 Euro rechnen. Im Entwurf sind jedoch noch keine konkreten Zahlen enthalten. Diese würde man nach Abschluss der Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergänzen.

Die FDP spricht sich gegen den Vorschlag aus, neue Berechnungsweisen einzuführen. "Es gibt ein bewährtes Verfahren, nach dem die Regelsätze an Preis- und Gehaltsentwicklung angepasst werden. Daran sollten wir festhalten", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) gegenüber der Funke Mediengruppe. Stattdessen setzt Lindner auf bessere Zuverdienstmöglichkeiten für Leistungsbezieher. "Durch die Kombination von Bürgergeld und einem Job sollen die Bezieher mehr Geld zur Verfügung haben als heute", sagte er.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist anderer Meinung. Laut Berechnungen der Forschungsstelle müsste der Regelsatz aktuell mindestens bei 678 Euro liegen, um das "soziokulturelle Existenzminimum abzusichern" - angesichts der steigenden Preise. "Wer ein armutsfestes Bürgergeld will, kommt um eine Anhebung der momentanen Grundsicherung um mindestens 50 Prozent nicht herum", so Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands in der Pressemitteilung. Wie die Erhöhungen letztendlich ausfallen, bleibt aktuell abzuwarten. Doch im Entwurf für das Bürgergeld finden sich noch mehr Änderungen.

Bürgergeld: Das sind die geplanten Änderungen

Schonvermögen wird erhöht

Zwei Jahre lang sollen Menschen auch dann Bürgergeld beziehen können, wenn sie ein Vermögen von bis zu 60.000 Euro besitzen, unabhängig von ihrem Alter. Danach sollen, so der Plan, 15.000 Euro erlaubt sein. Aktuell gilt für Erwachsene eine Höchstgrenze von 9.750 bis 10.050 Euro, abhängig vom Alter.

Wohnung wird nicht überprüft

Auch soll in den ersten zwei Jahren nicht überprüft werden, ob die Wohnung angemessen ist - also, ob sie klein und günstig genug ist. So sollen sich die Bürger*innen auf die Arbeitssuche konzentrieren können.

Sanktionen sollen wegfallen

Menschen, die Bürgergeld beziehen, sollen keine Leistungskürzungen befürchten, wenn sie zum Beispiel einen Termin im Jobcenter verstreichen lassen. Es soll eine sechsmonatige Vertrauenszeit gelten. Danach solle es aber bei „hartnäckigen Fällen“ Möglichkeiten für Sanktionen geben, also beispielsweise bei Menschen, die Termine überhaupt nicht wahrnehmen.

Schüler*innen und Studierende sollen profitieren

Bis zu 520 Euro sollen Schüler*innen und Studierende sich monatlich ohne Abzüge dazu verdient können - ohne, dass die Leistungen ihrer Eltern gekürzt werden.

Weiterbildung und zusätzliche Leistungen

Geplant sind auch zusätzliche Leistungen: Unter anderem ein monatliches "Weiterbildungsgeld" von 150 Euro sowie ein "Bürgergeldbonus" von 75 Euro für die Teilnahme an „Maßnahmen, die für eine nachhaltige Integration besonders wichtig sind“.

Jobcenter sollen keine Kleinstbeträge mehr zurückfordern

Wenn Leistungsempfänger fälschlicher weiße Geld bekommen haben, soll das auch künftig zurückgefordert werden - allerdings erst ab 50 Euro. Laut dem Entwurf verursacht das, bei etwa 1.100.000 Fällen im Jahr, Mehrausgaben von rund 15 Millionen Euro.

Insgesamt werden, laut dem Entwurf, Mehrausgaben von rund 650 Millionen Euro im Jahr 2023 erwartet, die auf 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2026 anwachsen werden.

Kritik: Das sagen die Parteien und Verbände

„Fördern und Fordern muss bleiben“, sagte FDP-Vizechef Johannes Vogel am 22. Juli 2022 im Deutschlandfunk. Sowohl FDP als auch CSU und Arbeitnehmervertreter befürchten, dass mit dem aktuellen Bürgergeld-Entwurf zu wenig Anreize gäbe, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Wie die Welt berichtet, befürchtet Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dass "Brücken in die Arbeitslosigkeit" geschlagen werden.

"Die Regelungen führen innerhalb der ersten zwei Jahre zu einem weitgehend bedingungslosen Grundeinkommen", meint er - und das bei dem aktuellen Mangel an Arbeitskräften in vielen Branchen. Der Arbeitsmarkt werde großen Schaden nehmen, prophezeite Kampeter.

Linken-Chefin Janine Wissler, jedoch hält den Entwurf für nicht weitreichend genug: "Selbst wenn die FDP ihren Widerstand aufgibt, wird diese Erhöhung von der Inflation schneller aufgefressen, als man gucken kann", sagt sie gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Mehr zum Thema: Mehr Geld für Leistungsempfänger: Wann die Bonus-Zahlung kommt