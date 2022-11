Benzin oder Strom: Womit fahren Autos günstiger? - Ein Vergleich

Die Benzinpreise steigen weiter

Das Elektroauto wird dadurch immer rentabler

wird dadurch Unter bestimmten Voraussetzungen lohnt sich der Umstieg

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine haben die Spritpreise enorm zugelegt. Die Preise für Strom haben sich in den letzten Monaten zwar auch erhöht, jedoch sind die Elektroautos so lohnenswert wie noch nie.

Vergleich: Was ist auf Dauer günstiger?

Durch ein einfaches Rechenbeispiel wird der Unterschied zwischen Sprit und Strom deutlich: Ein durchschnittlicher Benziner verbraucht auf 100 km rund 7,4 Liter. Der durchschnittliche Benzinpreis für das Jahr 2022 wurde mit 1,72 Euro veranschlagt, auch wenn dieser aktuell deutlich darüber liegt.

Ein durchschnittliches Elektroauto verbraucht 21,3 kWh auf 100 km. Der Strompreis pro kWh liegt dabei, inklusive Mehrwertsteuer, bei 0,3619 Euro. Auf einer Strecke von 100 Kilometern zahlt man für den Benziner in unserem Beispiel also 12,74 Euro, während es bei einem Elektroauto lediglich 7,71 Euro sind. Das macht eine Differenz von 5,03 Euro.

Rechnet man jetzt noch mit den aktuellen Spritpreisen, die deutlich über 2 Euro liegen, dann wird die Differenz sogar noch deutlich größer.

Strom vs. Sprit - wo zahlen Verbraucher mehr?

Wer ein Elektroauto fährt, der kommt deutlich günstiger weg. Aktuell liegt die Ersparnis im Vergleich zu Benzinern sogar bei rund 59 Prozent, laut dem Vergleichsportal Verivox.

Im Zuge des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine sind die Rohstoffpreise deutlich angestiegen, was sich stark auf den Spritpreis auswirkt. Mittelfristig wird dieser Trend weiter anhalten.

Aber auch Strom wurde in den letzten 12 Monaten um etwa 9,3 Prozent teurer. Wie sich die Situation weiter entwickelt, bleibt unklar und hängt vom Importstopp von Gas und Öl aus Russland ab.

Und gesamt? Von der Anschaffung bis zur Tankstelle

Durch Elektroautos lässt sich zwar einiges an Treibstoffkosten sparen, allerdings sind die Anschaffungskosten auch deutlich höher als bei einem Benziner. E-Modelle kosten im direkten Vergleich zwischen 5000 und 10.000 Euro mehr. Das liegt vor allem an der integrierten Batterie. Zudem muss möglicherweise am Eigenheim eine Ladeinfrastruktur für das Elektroauto gebaut werden. Eine Wallbox kostet bis zu 600 Euro.

Diese Kosten sorgen dafür, dass ein Elektroauto im direkten Kostenvergleich wieder gleich auf mit dem Benziner ist, der die höheren laufenden Kosten hat. Allerdings werden die E-Modelle staatlich gefördert, so sind bis zu 9000 Euro möglich. Zudem sind Elektroautos von der Kfz-Steuer befreit.

Insgesamt ist es jedoch modellabhängig, ob das E-Auto nun wirklich günstiger ist. Ebenso entscheidet die Höhe der Förderung darüber. In Anbetracht der steigenden Benzinkosten und geplanten CO2-Abgaben wird die Umstellung auf Elektro jedoch früher oder später immer sinnvoller werden.