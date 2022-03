Amazon Prime zum halben Preis: Millionen von Menschen haben Anspruch auf Rabatt

Amazon Prime zum halben Preis: nur 3,99 Euro monatlich

Millionen Deutsche profitieren: Rabatt für Einkommensschwache

Angebot für Sozialhilfeempfänger*innen und Inhaber*innen von Sozial-/Familienpässen

und Deshalb lohnt sich Amazon Prime

Amazon Prime* umfasst eine Vielzahl an Anwendungen, die dir das Leben schöner machen: Egal, ob Gratis-Versand, die Streaming-Plattform Amazon Prime Video, Amazon Music oder Prime Reading - all das gibt es zu einem Schnäppchen-Preis. Regulär kostet ein Amazon-Prime-Abo 7,99 Euro im Monat. Wer jedoch zu einer einkommensschwachen Nutzergruppe gehört, bekommt Amazon Prime nun zum halben Preis - und darunter fallen in Deutschland Millionen von Menschen. Ob auch dir Amazon Prime zum halben Preis zusteht, verraten wir dir.

Amazon Prime zum halben Preis: Nur 3,99 Euro im Monat für bestimmte Nutzergruppe

Amazon Prime* gibt es für einkommensschwache Nutzergruppen zum halben Preis: Darunter fallen diejenigen, die als rundfunkbeitragspflichtbefreit gelten oder ausgewählte Sozial-/Familienpässe besitzen.

Wer zu dieser Nutzergruppe gehört, zahlt nach einer Verifizierung lediglich 3,99 Euro monatlich - und spart somit 50 Prozent des regulären Preises. Das Abonnement ist jederzeit kündbar, eventuell kann nach einer Dauer von 12 Monaten eine erneute Verifizierung notwendig sein.

Empfehlung: Wer extra sparen möchte, legt sich ein Probe-Abo von Amazon Prime* zu - damit lassen sich die Amazon-Dienste 30 Tage lang kostenlos testen und jederzeit wieder kündigen.

Prime zum halben Preis: Hast du Anspruch auf den Rabatt?

Um nachzuweisen, dass du von der Rundfunkbeitragspflicht befreit bist, benötigst du aktuelle Bescheide. Eine Befreiung kommt bei Sozialhilfeempfänger*innen infrage, und zwar bei diesen Gruppen:

Empfänger*innen von ALG ll, sowie Empfänger*innen von Hilfe zum Lebensunterhalt

Bafög-Empfänger*innen

Empfänger*innen von Grundsicherung (z.B. im Alter oder bei Erwerbsminderung)

Empfänger*innen von Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes

Empfänger*innen von Blindenhilfe

Empfänger*innen von Pflegegeld (auch von Pflegezulagen nach dem Lastenausgleichsgesetz und von Hilfen zur Pflege)

Zudem bekommen auch alle Inhaber*innen eines Sozial- oder Familienpasses Amazon Prime zum halben Preis. Derzeit werden die Sozialpässe diverser Städte von Amazon akzeptiert, darunter München, Nürnberg und Regensburg. Alle Städte findest du direkt auf der Angebotsseite von Amazon*. Auch wer als schwer behindert gilt oder ein schwerbehindertes Kind hat (mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent) oder Empfänger*in von Wohngeld ist, bekommt den Rabatt. Um deinen Status zu bestätigen, verifizierst du dich einfach über ein entsprechendes Dokument - also über deinen Bescheid oder Pass. Das Dokument muss dann hochgeladen werden und im Nu bekommst du Amazon Prime 50 Prozent günstiger.

Diese Vorteile hat Amazon Prime

Mit Amazon Prime sparst du dir nicht nur den Versand deiner Online-Bestellungen - es lassen sich auch zahlreiche Amazon-Dienste nutzen. Unter anderem lässt sich so die Streaming-Plattform Prime Video* komplett kostenlos verwenden: Das bedeutet, dass du Zugriff auf tausende Filme und Serien hast. Hinzu kommt, dass du Prime Video auf all deinen Geräten nutzen kannst - egal ob Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Auch Amazon Prime Music* ist inklusive: Mit der Musik-Streaming-Plattform kannst du dich durch über zwei Millionen Songs hören, die werbefrei sind und zum kostenlosen Download bereitstehen. Hinzu kommt Prime Reading*, das ebenfalls im Angebot enthalten ist. Mit diesem Dienst stehen zahlreiche eBooks, eMagazine, sowie Comics und Hörbücher zur Verfügung.

Fazit: Amazon Prime für 3,99 Euro - Millionen Menschen haben Anspruch auf Rabatt

Amazon Prime gibt es jetzt für Millionen Deutsche zum halben Preis: Wer Empfänger*in von Sozialhilfe oder Inhaber*in eines Sozial- oder Familienpasses ist, bekommt nun bereits für 3,99 Euro monatlich freien Zugang zu den Amazon-Diensten.

Für die Verifizierung wird lediglich eine Kopie des Bescheides oder Passes benötigt, die als Verifizierungsdokument hochgeladen werden muss. Zusätzlich empfiehlt sich die Nutzung des 30-tägigen kostenlosen Probezeitraums*.

