Wer ist Madame Moneypenny? Und was hat sie mit weiblicher Altersvorsorge zu tun? Seit einigen Wochen bin ich im "Madame-Moneypenny"-Fieber. Buch, Podcast, Newsletter und Blogbeiträge, alles wurde innerhalb weniger Wochen von mir verschlungen. Hinter dem Pseudonym steht Natascha Wegelin, mitt-80er-Jahrgang und Unternehmerin, mittlerweile mit einem stetig wachsenden Team im Hintergrund.

2016 fragte sie sich, wie sie, als emanzipierte Frau, sich so schlecht beraten lassen konnte, dass sie eine Rentenversicherung abschloss, von der sie eigentlich gar nicht wusste, was das eigentlich war, geschweige denn, was es sie kostet.

Finanzen: "Das muss ich alleine machen"

Sie begann Bücher und Blog-Beiträge zu lesen und schaute sich YouTube- Videos zum Thema an. Im Laufe ihrer Recherche zu Vermögensaufbau, Aktienindizes, Rentenbeiträgen und Gesprächen im Freundeskreis merkte sie, dass sie nicht die einzige Frau in ihrem Umfeld war, die keine Ahnung "von Finanzen" hatte.

"Stimmt, darum muss ich mich auch mal kümmern" und "Das macht schon mein Mann/Freund/Papa für mich", waren die beiden häufigsten Antworten auf die Frage: "Wie machst du das eigentlich mit deinen Finanzen?".

So wuchs ihr persönlicher Wunsch, ihr angelesenes Wissen anderen Frauen weiterzugeben und ihnen somit die Grundlage zu geben, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Sie startete ihren Blog.

Madame Moneypenny: Finanztipps speziell für Frauen

Ihr E-Book "Bali statt Bochum" (welches nicht mehr verfügbar ist), bekam ich schon vor zwei Jahren von einer Freundin empfohlen. War mit 20 € schnell gekauft und wurde dann nicht von mir gelesen. "Muss ich auf jeden Fall noch machen", sagte ich mir. Die Standard-Antwort!

Über einen Podcast, in dem sie interviewt wurde, hörte ich von ihrem (analogen) Buch: Madame Moneypenny: Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können*. Zwei Tage später hielt ich es auch schon in meinen Händen. Jetzt war mein persönlicher Zeitpunkt gekommen, mich flächendeckend um meine Finanzen zu kümmern. Nicht irgendwann, sondern jetzt!

"Muss es ein Buch über Finanzen speziell für Frauen geben?", fragte mich mein Mann direkt, als ich es abends zum ersten Mal aufschlug. Dies ist auch die erste Frage, welche darin beantwortet wird. Die Antwort lautet: Ganz klar, ja! Warum? Weil 75 Prozent der heute 35- bis 55-jährigen Frauen in Deutschland später eine Rente unter Hartz IV-Niveau bekommen werden. BOOM! Das tut weh. Es trifft also nicht "nur" diejenigen, die jetzt schon (leider) jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Es trifft, volle Breitseite, die Mittelschicht.

Warum ist Altersarmut weiblich?

Wie kann es in einer emanzipierteren Generation denn überhaupt noch sein, dass Frauen im Nachteil sind? Die Antwort ist recht einfach: Wer weniger in die Rentenkasse einzahlt, bekommt auch weniger. Logisch. Und die Gründe, warum Frauen weniger einzahlen, sind wohl auch jedem bekannt:

Gender Pay Gap: Laut statistischem Bundesamt verdienten Frauen 2020 durchschnittlich 18 % weniger pro Stunde als Männer.

Laut statistischem Bundesamt verdienten Frauen 2020 durchschnittlich 18 % weniger pro Stunde als Männer. Elternzeit: Auch wenn laut Statista im Jahr 2020 rund 25 Prozent der Väter eine Elternzeit planten, bleiben Frauen öfter auch über den Elterngeldbezug hinaus zu Hause. Erziehungszeiten muss man selbst beantragen, sonst zahlt man nicht in die Rente mit ein.

Auch wenn laut Statista im Jahr 2020 rund 25 Prozent der Väter eine Elternzeit planten, bleiben Frauen öfter auch über den Elterngeldbezug hinaus zu Hause. Erziehungszeiten muss man selbst beantragen, sonst zahlt man nicht in die Rente mit ein. Teilzeit: Im Jahr 2019 lag laut Statista die Teilzeitquote von erwerbstätigen Frauen mit minderjährigen Kindern bei 66,2 Prozent. Bei erwerbstätigen Männern im selben Jahr dagegen bei 6,4 Prozent.

Auch für Männer sieht die staatliche Rente später nicht besonders rosig aus. Kamen laut demografie-portal.de 1962 auf einen Rentner noch sechs Beitragszahler, lag das Verhältnis 1992 bei 1:2,7. 2019 lag es schon bei 1:2,1.

Als Frau nicht auf die staatliche Rente verlassen

Das Ziel der Rentenpolitik ist seit 2001 nicht mehr den Lebensstandard zu sichern, sondern die Grundversorgung. Im Jahr 2030 werden laut Bundeszentrale für politische Bildung, Rentner*innen nur noch 43 Prozent ihres durchschnittlichen Jahresgehaltes als Rente bekommen – vor Steuern.

Was also kann Frau tun? Selbst tätig werden! Und da ist Natascha Wegelins Buch, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Es ist kein Ratgeber und kein Guide für den perfekten ETF-Sparplan. Wer hier schon ein Basiswissen hat, sollte eher in weitere Literatur einsteigen.

Es ist vielmehr ein Leitfaden, wie du einfach anfangen kannst, das Thema Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Geschrieben ist "Madame Moneypenny" wie eine Erzählung, in der Wegelin uns an einem Grillabend mit den Eltern und der Schwester teilhaben lässt.

Nicht nur wissen das, sondern auch: was!

Wie berechne ich meinen finanziellen Status Quo? Was sind Aktien und was ein Aktienindex? Was passiert an der ominösen Börse? Was ist ein ETF? All dies wird kurz und knapp erklärt. Mit dem Appell: Mach danach weiter!

Du musst jetzt anfangen vorzusorgen, und dafür ist das Buch ein guter Einstieg. Für mich war es wichtig und motivierend, parallel auch Wegelins Podcast zu hören. Außerdem habe ich mir noch andere Bücher gekauft, die ich aktuell noch lese. Zum Beispiel: André Kostolany - Die Kunst, über Geld nachzudenken.

Mittlerweile ist Madame Moneypenny eine Bewegung. Mit einer Mission: Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Es selbst zu verstehen, zu beeinflussen, zu planen und zu wissen: was muss ich eigentlich tun, um es später als Rentnerin schön zu haben – ohne finanzielle Sorgen.

Meine Top-4-Tipps aus dem Buch, die du direkt umsetzen kannst

1. Kenne deine Einnahmen und Ausgaben genau

Mache eine Bestandsaufnahme. Schaue dir für ein gutes Gesamtbild, die vergangenen drei Monate an. Was fließt jeden Monat in mein Konto ein? Was sind meine Fixkosten? Wofür gebe ich wie viel Geld monatlich aus?

Nur wenn du genau weißt, was auf deinem Konto passiert, kannst du Einfluss darauf nehmen. Und vergiss nicht die Ausgaben, die quartals- oder jahresweise bezahlt werden.

2. Gebe dein Geld achtsam aus

Nach deiner Bestandsaufnahme kannst du überlegen, wie viel du pro Monat pro Kategorie ausgeben willst. Diese Ziele sollten ambitioniert sein! Kategorien könnten sein: Lebensmittel, Drogerie und Freizeit. Pro Kategorie setzt du dir eine Zielsumme, die du maximal im kommenden Monat ausgeben willst. So wirst du erfinderisch!

Willst du beispielsweise weniger Geld für Lebensmittel ausgeben? Dann brauche alles, was im Tiefkühler und in den Schränken ist, auf und kaufe nur frische Lebensmittel, wie Obst und Milchprodukte, ein.

Was ist alles in deinen Fixkosten drin? Brauchst du wirklich drei Streamingdienste, oder reicht eigentlich einer? Ist dein Handy-Vertrag veraltet und könnte günstiger sein? Schau überall genau nach, behalte das, was du wirklich brauchst, und optimiere es. Alles andere wird gekündigt.

3. Mehr verdienen und weitere Einnahmequellen finden

Da es nur dein persönliches Interesse ist mehr zu verdienen, musst auch du - gut vorbereitet - pro-aktiv eine Gehaltserhöhung ansprechen. Beispielsweise, wenn du ein großes Projekt erfolgreich abgeschlossen hast oder schon seit 2 Jahren das Gleiche verdienst. Mehr als ein "Ja" oder "Nein" bekommen kannst Du nicht.

Miste deine Wohnung aus! Für achtsames, Freude-bringendes Ausmisten, gibt es tolle Bücher! Magic Cleaning von Marie Kondó* oder Dödstädning von Margareta Magnusson*. Alles, was du nicht mehr haben willst, wird gespendet, verschenkt oder verkauft.

Das schafft Platz in deiner Wohnung und in deinem Kopf. Platz für den Fokus auf das, was du wirklich willst.

4. Setze dir finanzielle Ziele

Wenn du weißt, auf was genau du sparst, tust du es auch gerne.

Zahle dich selbst immer am Anfang des Monats aus - dein Wunschbetrag ist am Ende des Monats vielleicht gar nicht mehr da, um ihn zu sparen und/oder anzulegen.

Der beste Zeitpunkt um dich um deine Finanzen zu kümmern war gestern. Der zweitbeste ist heute!