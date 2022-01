Aktien kaufen und verkaufen mit Trade Republic: Eine einfache Anleitung

Das Unternehmen Trade Republic

Aktien kaufen bei Trade Republic

bei Trade Republic Basiswissen rund um Aktien

rund um Aktien Wie viel Geld man mit Aktien gewinnen kann

Von Aktien hat jeder schon einmal gehört. Dabei ist es wichtig, sich vor dem Investieren etwas mit Aktien zu beschäftigen. Eine Möglichkeit, Aktien zu kaufen, bietet sich beispielsweise über den Online-Broker Trade Republic.

Übersicht: Das ist Trade Republic

Trade Republic ist ein Online-Broker, welcher im Jahre 2015 gegründet wurde. Seine ersten Entwicklungsschritte machte das Unternehmen unter dem Namen "Neon Trading". An der Gründung waren drei Personen beteiligt: Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri. Ihre Lizenz als Wertpapierbank erhielt das Kreditinstitut drei Jahre nach der Gründung. Derzeit wird das Unternehmen außerdem von Andreas Willius und Karsten Müller geleitet. Die Mitarbeiterzahl belief sich Anfang Juni 2021 auf um die 400.

Seit Oktober 2021 bietet der deutsche Online-Broker neben der Option als App auch das Handeln von Wertpapieren über eine Webanwendung an. Alle Transaktionen, die über Trade Republic ablaufen, werden über die Aktiengesellschaft LS Exchange oder über direktem Wege über die Anbieter HSBC Trinkaus, Citibank und Société Générale abgehandelt. Angeboten wird der Aktienhandel, der Handel börsengehandelter Fonds sowie Derivaten und Kryptowährungen an. Die Gebühren pro Transaktion belaufen sich auf nur einen Euro - was den Broker sowohl für Neueinsteiger, als auch für erfahrene Investoren attraktiv macht.

Trade Republic wird unter den Online-Brokern auch der Kategorie der "Neobroker" zugeordnet. Charakteristische Punkte der Neobroker sind die einfache Handhabung durch Aspekte wie niedrige Gebühren, eine simple Bedienung mit dem Handy und schnelle Handelsmöglichkeiten.

Die ersten Schritte mit Trade Republic

Möchtest du den Online-Broker nutzen, um mit Wertpapieren zu handeln, kannst du dies auf der Trade Republic Website tun. Eine höhere Flexibilität wird dir auch durch die gleichnamige App geboten: Diese kannst du dir einfach auf dein Smartphone oder dein Tablet laden und so immer und überall die Übersicht über deine Wertpapiere behalten. Nun musst du dich nur noch bei Trade Republic registrieren, um die nächsten Schritte gehen zu können.

Bevor ein Depot eröffnet werden kann, muss zunächst eine Videoauthentifizierung erfolgen. Wurdest du erfolgreich identifiziert, kannst du auch schon den Betrag, den du gerne anlegen möchtest, an dein Depot überweisen. Dies funktioniert über die Bankverbindung, die du beim Erstellen deines Kontos hinterlegt hast. Anschließend kannst du auch schon damit beginnen, deine Präsenz auf dem Börsenmarkt nach Belieben auszunutzen. Die Handelszeiten des Brokers liegen zwischen 07:30 und 23:00 Uhr.

Eine Aktie zu kaufen, gelingt in dem Online-Broker sehr simpel: Mithilfe einer Suchfunktion kannst du nach Aktien suchen, in die du gerne investieren möchtest. Der entsprechende aktuelle Börsengang dieser Aktie wird dir angezeigt, sodass du entscheiden kannst, ob du sie kaufen möchtest oder nicht. Entscheidest du dich für einen Kauf, musst du den Button "Kaufen" anklicken und wirst im nächsten Schritt auf eine Seite weitergeleitet, auf welcher du die Anzahl der Wertpapiere angibst und die Investitionssumme festlegst. Zuletzt wird eine Übersicht über das Geschäft erstellt, in welcher auch die Transaktionsgebühr von einem Euro aufgelistet ist. Möchtest du die Aktie nicht sofort, sondern erst bei gefallenem Kurs kaufen, kannst du folgende Option des Brokers nutzen: Ein Klick auf das Feld, auf dem "Markt-Preis" steht, ermöglicht es dir, einen "Limit-Kaufpreis" festzulegen. Dies bedeutet, dass du einen Preis für die einzelne Aktie angibst, bei dem du diese kaufen würdest. Die Dauer dieses Limits kannst du ebenfalls individuell anpassen. Fällt der Markt-Preis dieser Aktie in den Bereich deines Limits, findet der Kauf statt. Jeden Kauf einer Aktie bestätigst du manuell mit "Jetzt Kaufen-Kostenpflichtig".

Das musst du grundsätzlich über Aktien wissen

Möchtest du einen Online-Broker wie Trade Republic nutzen und in Aktien investieren, ist es wichtig, ein Grundlagenwissen darüber zu haben, was Aktien eigentlich sind. Grundsätzlich ist eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen. Kaufst du eine Aktie, investierst du Eigenkapital in ebendiese Firma - und bist als Aktionär quasi ein finanziell beteiligter "Miteigentümer" dieser Aktiengesellschaft. Durch den Kauf der Unternehmensanteile werden dir auch einige Rechte zuteil: Du hast sowohl Verwaltungs- als auch Vermögensrechte. Dies bedeutet, dass du einerseits eine Mitsprachemöglichkeit hast, andererseits aber auch das Recht, eine finanzielle Beteiligung an einem Firmenerfolg zu haben. Die Möglichkeit der Mitsprache wird dir beispielsweise zuteil, wenn du an der jährlichen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft teilnimmst.

Ein Aktionär bist du automatisch dann, wenn du eine Aktie gekauft hast. Ob das Unternehmen, bei dem du die Anteile gekauft hast, auch an der Börse aufgelistet ist oder nicht, ist dabei im Allgemeinen irrelevant.

Jede Aktie hat einen eigenen Nennwert, welcher grundsätzlich fix ist. Dieser wird bestimmt, indem das Unternehmen ihr Eigenkapital durch die Anzahl der Aktien teilt. Zur Verdeutlichung kann folgendes Beispiel dienen: Gibt eine Aktiengesellschaft 1 Million an Anteilen aus, so bis du mit einer Aktie zu einem Millionstel an dem Unternehmen beteiligt. Möchtest du einen Beteiligungssatz von einem Prozent erreichen, musst du folglich 1.000 Aktien dieser Gesellschaft kaufen.

Kann man mit Aktien das große Geld machen?

Der Aktienkurs ist eine relevante Größe, wenn es darum geht, wie viel Gewinn du aus einer Aktie ziehen kannst. Dieser Wert wird durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage reguliert. Der Aktienwert steigt beispielsweise, wenn mehr Anleger eine Aktie kaufen möchten als Anlieger, die verkaufen wollen. Die individuelle Erwartung ist hierbei auch immer eine Variable: Je nachdem, wie die Entwicklung des Unternehmens in der nächsten Zeit erwartet wird, steigt oder sinkt die Nachfrage.

Trade Republic kannst du auch einfach auf deinem Handy bedienen. CC0 / Pixabay / Firmbee

Mit dem sogenannten Börsenwert wird der Wert aller Aktien, die ein Unternehmen besitzt, beschrieben. Dieser sinkt und steigt mit den Aktienkursen auf der Börse. Erwirtschaftet das Unternehmen, bei welchem du Aktien gekauft hast, Gewinn, wirst du am Unternehmenserfolg beteiligt. Dies geschieht in Form einer Dividende, die regelmäßig ausgeschüttet wird.

Grundsätzlich ist mit einem Aktienkauf auch immer ein gewisses Risiko verbunden. Eine Sicherheit darüber, dass das Unternehmen auch langfristig Gewinne erzielen wird, gibt es kaum; das Fundament der Investitionen sind also lediglich Vermutungen, Spekulationen oder Erwartungen darüber, dass sich das Unternehmen positiv entwickeln wird. Um sich bei einer Aktie möglichst sicher zu sein, müsste man neben dem Erfassen der Zukunftsaussichten auch zusätzliche Faktoren wie das Geschäftsmodell und alle Markt- und Kursrisiken einkalkulieren. Ist das Wachstum des Unternehmens tatsächlich gegeben, kannst du langfristig aus den Dividenden einen Profit ziehen. Dennoch musst du auch bedenken, dass meist erst nach einigen Jahren ersichtlich wird, ob man mit seinen Aktien einen Gewinn erzielt hat. Als langfristige Anlagemöglichkeit können Aktien also durchaus eingesetzt werden, um das investierte Kapital im Glücksfall zu maximieren.