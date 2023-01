Änderungen bei der Steuer 2023: Diese Neuerungen kommen auf Steuerzahler zu

Änderungen bei der Steuer: Homeoffice-Pauschale jetzt auf Dauer

jetzt auf Dauer PV-Anlage geht auch ohne Umsatzsteuer

geht auch Mehr Vorteile bei Altersvorsorge, Sparen und Ausbildung

Direkte Überweisung an den Bürger bald machbar

Noch ist es nicht abschließend durch Bundestag und Bundesrat, das 165-Seiten starke Jahressteuergesetz 2022. Bis zum Jahreswechsel können sich die Beratungen hinziehen. Gelten soll es aber bereits ab dem 1. Januar 2023. Es gibt eine Reihe von Verbesserungen für PV-Anlagen, "Häuslebauer" und auch bei den Freibeträgen gibt es moderate Aufschläge.

Homeoffice-Pauschale jetzt auf Dauer

Dass sich Homeoffice im Arbeitsleben inzwischen etabliert hat, ist daran zu erkennen, dass die damit verbundene Steuerpauschale jetzt auf Dauer gestellt ist. Die steuerliche Anrechnung von Aufwendungen für Arbeiten von zu Hause soll zukünftig insgesamt vereinfacht und vereinheitlicht werden.

Die Homeoffice-Pauschale in Höhe von fünf Euro pro Tag ist ab 2023 dauerhaft entfristet. Der maximale steuerliche Abzugsbetrag ist von 600 Euro auf 1.000 Euro pro Jahr angehoben. Die steuerliche Anrechnung ist unabhängig davon möglich, ob die Tätigkeit in einer Arbeitsecke oder im häuslichen Arbeitszimmer erfolgt. Egal ist dem Fiskus ebenfalls, ob Homeoffice der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist oder ein anderer Arbeitsplatz existiert. Der Höchstbetrag ist erreicht, wenn die Steuerpflichtigen die betriebliche oder berufliche Tätigkeit an 200 Tagen im Jahr am häuslichen Arbeitsplatz ausüben. Aber aufgepasst: Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. Nicht von der Homeoffice-Pauschale abgegolten sind Aufwendungen für Arbeitsmittel.

Existiert ein häusliches Arbeitszimmer, ist in Zukunft die Anrechnung vereinfacht und stärker pauschaliert. Der bisher bestehende Höchstbetrag von 1.250 Euro (kein anderer Arbeitsplatz steht zur Verfügung) verändert sich in einen Pauschbetrag in gleicher Höhe.

PV-Anlage ohne Umsatzsteuer

2023 verspricht das Boomjahr für Photovoltaik-Anlagen (PV) zu werden: Finanzminister Christian Lindner (FDP) räumt steuerliche und bürokratische Hürden beim Betrieb von PV-Anlagen beiseite. Bislang mussten alle PV-Anlagen Betreiber ihre Einnahmen aus dem Verkauf des erzeugten Stroms an die Stadtwerke als Einnahmen versteuern. Ab 1. Januar ist die Ertragssteuer für Einnahmen aus dem Betrieb von PV-Anlagen gestrichen. Und zwar bis zu einer Bruttonennleistung (deinen Wert findest du im Marktstammdatenregister) von 30 kW bei Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden (z.B. Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Immobilien). Die Steuerbefreiung soll dabei für den Betrieb einer einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen bis max. 100 kW (peak) gelten. Die Steuerbefreiung soll unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms sein. Großer Vorteil für PV-Anlagenbetreiber: Niemand muss mehr allein wegen einer kleinen Solaranlage zum Steuerberater.

Und das ist der Knaller und dazu noch ein Novum: Für die Lieferung, den Erwerb, die Einfuhr und die Installation von PV-Anlagen und Stromspeichern soll in Zukunft ein umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz gelten, soweit es sich um eine Leistung an den Betreiber der PV-Anlage handelt und die Anlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert sind. Werden die Leistungsgrenzen eingehalten, fällt künftig für die Lieferung und Installation der Solaranlagen keine Umsatzsteuer mehr an. Damit ist auch der Vorsteuerabzug hinfällig. Für weitere wesentliche Komponenten der PV-Anlagen (Wechselrichter) und für die Batteriespeicher, die den mit den Solarmodulen erzeugten Strom vorhalten, gilt der Nullsteuersatz ebenfalls. Lohnsteuerhilfevereine sollen ihre Mitglieder künftig bei der Einkommensteuer beraten dürfen, wenn diese PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 30 kW (peak) betreiben.

Abschreibung eines Wohngebäudes erhöht sich: Der lineare AfA-Satz für die Abschreibung von Wohngebäuden (für nach dem 30. Juni 2023 fertiggestellte Gebäude) erhöht sich von zwei auf drei Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In der Folge heißt das: Ein Haus lässt sich schneller abschreiben, nämlich von bisher 50 Jahren auf demnächst 33 Jahre. Ziel dieser Aktion: ein Beitrag zur Unterstützung einer klimagerechten Neubauoffensive.

Mehr Vorteile bei der Altersvorsorge, Sparen und Ausbildung

Vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen: Der bisher erst für das Jahr 2025 vorgesehene vollständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen wird auf das Jahr 2023 vorgezogen. Die vollständige Abzugsfähigkeit ab dem Jahr 2023 hat zur Folge, dass sich die als Sonderausgaben abzugsfähigen Altersvorsorgeaufwendungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage im Jahr 2023 um vier Prozentpunkte und im Jahr 2024 um zwei Prozentpunkte erhöhen. Dies verringert die Steuerzahlungen.

Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags: Der Sparer-Pauschbetrag wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von 801 Euro auf 1.000 Euro für Alleinstehende und von 1.602 Euro auf 2.000 Euro für Ehegatten/Lebenspartner erhöht. Bereits erteilte Freistellungsaufträge erhöhen sich automatisch um knapp 25 Prozent. Die private Vorsorge soll damit wachsen.

Anhebung des Ausbildungsfreibetrags: Der Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines auswärtig untergebrachten volljährigen Kindes in Berufsausbildung (der sog. "Ausbildungsfreibetrag") wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von 924 Euro auf 1.200 Euro je Kalenderjahr angehoben.

Direkte Überweisung an den Bürger bald machbar

In diesem Jahr ging es mehrfach um die Frage, ob der Staat seinen Bürgern direkt und unmittelbar finanzielle Zuwendungen überweisen kann. Die einzige praktikable Möglichkeit wäre über das Finanzamt gewesen, aber die konnten nicht, weil es dafür keine Rechtsgrundlage und Daten gab.

Das ändert sich jetzt: In der Abgabenordnung wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, um einen direkten Auszahlungsweg unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer aufzubauen. Hierdurch soll eine bürokratieärmere und zugleich betrugssichere Möglichkeit entstehen, künftige öffentliche Leistungen (wie z.B. das Klimageld) auf Grundlage der in der IdNr-Datenbank enthaltenen Daten direkt an die Bürger*innen auszuzahlen.

Konkret wird nun in § 139b der Abgabenordnung eine rechtliche Grundlage für die Speicherung einer Kontoverbindung (IBAN) aller in Deutschland gemeldeter Bürgerinnen und Bürger in der IdNr-Datenbank für die Auszahlung künftiger öffentlicher Leistungen geschaffen. Die in der IdNr-Datenbank gespeicherte IBAN unterliegt dabei einer engen Zweckbindung.

Fazit

2023 gibt es relevante Veränderungen bei den Steuern. Dazu gehören der Vollabzug der Rentenversicherungsbeiträge schon im nächsten Jahr, bessere Abschreibungsbedingungen für künftige Vermieter*innen, ein höherer Sparerfreibetrag und ein aufgestockter Ausbildungsfreibetrag.

Auf die Veränderungen im Steuerrecht für PV-Anlagenbetreibende haben viele gewartet. Dass jetzt obendrauf eine Umsatzsteuerbefreiung bei der Beschaffung der PV-Anlage gibt, ist sicher ein Extra-Bonbon, mit dem kaum einer gerechnet hat.

Folgende Änderungen kommen 2023 noch auf uns zu: