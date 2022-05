Deutschland vor 32 Minuten

Entlastungspaket 2022

Forderung an Bundesregierung: Kommen 9-Euro-Ticket und Tankrabatt nun doch noch nicht?

Die Preise in Deutschland sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs in vielen Bereichen in die Höhe geschnellt. Deshalb hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Verbraucherschützer fordern jetzt, zwei Maßnahmen - das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt - zu verschieben. Warum?