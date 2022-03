3000 Euro Rente pro Monat: So viel musst du jetzt verdienen, um später die maximale Rente bekommen

Rekord-Rente : Mehr als 3000 Euro Rente im Monat sind möglich

: Mehr als im Monat sind möglich 45 Jahre lang musst du dafür das Maximum an Rentenpunkten sammeln

lang musst du dafür das sammeln Nur Rekord-Verdiener können dieses Renten-Ziel überhaupt erreichen

können dieses Renten-Ziel überhaupt erreichen Wie viel musst du für diese maximale Rentenzahlung verdienen?

Die Rente in vollen Zügen genießen und das am besten mit genügend Geld auf dem Konto, um sorglos zu leben, zu reisen und entspannt alt zu werden: Davon träumen wahrscheinlich die meisten Menschen. In der Theorie ist es in Deutschland möglich, mehr als 3000 Euro Rente im Monat zu bekommen. Die Realität ist allerdings ernüchternd. Wer neben der gesetzlichen Rente nicht privat vorsorgt, muss in den meisten Fällen mit weniger Geld im Monat zurechtkommen.

Rekord-Rente nur für Rekord-Verdiener erreichbar: So bekommst du später 3000 Euro monatlich

Wenige Rentner haben bisher jemals die 3000 Euro Grenze geknackt. Dafür muss man nämlich ein echter Rekordverdiener sein - und das über mehrere Jahrzehnte hinweg. 45 Jahre lang müsstest du das Maximum an Rentenpunkten sammeln. Dafür müsste man über den gesamten Zeitraum hinweg die Beitragsbemessungsgrenze erreichen.

Im Jahr 2021 liegt diese Grenze bei 85.200 Euro Jahresgehalt. Bis zu diesem Betrag müssen in Deutschland Rentenbeiträge bezahlt werden. Wer diese Grenze knackt, erhält 2,05 Rentenpunkte - höher geht nicht. Die Maximalzahl der Punkte kann man ausrechnen, indem man die Beitragsbemessungsgrenze - also die 85.200 Euro - durch das Durchschnittsgehalt des Jahres - 2021 waren das 41.541 Euro - teilt.

Hier eine Beispielrechnung für die Mega-Rente: 45 Jahre x 2 Punkte x 34,19 (derzeitiger Rentenwert in den alten Bundesländern) = 3.077 Euro

Rekord-Rente: 40 Rentner bekommen 2020 den Höchstsatz

Ganze 40 Rentner haben es 2020 geschafft, mehr als 3000 Euro Rente zu bekommen, wie die "Bild-Zeitung" berichtete. Das heißt konkret: Diese 40 Personen müssen 45 Jahre lang mindestens 2 Rentenpunkte gesammelt haben. Sie erhalten damit 3077 Euro Rente monatlich.

Besonders bemerkenswert ist das, weil selbstverständlich kaum jemand 45 Jahre lang die Maximalzahl erreichen kann. Schließlich fällt das Gehalt gerade zu Beginn der Karriere meist wesentlich geringer aus. Die 3000 Euro-Renten-Grenze zu knacken, ist damit so gut wie unmöglich.

Das könnte dich auch interessieren: Alles, was du rund um deine Rente wissen musst - Änderungen, Tipps und Trick für den Ruhestand.