300 Euro Energiepauschale 2022 : Wer erhält den Zuschuss und wie viel kommt wirklich an?

: Wer erhält den Zuschuss und wie viel kommt wirklich an? Zweifache Bonuszahlung : Darum erhalten manche sogar das Doppelte

: Darum erhalten manche sogar das 300-Euro-Bonus für Rentner: So können auch Senioren profitieren

So können auch Senioren profitieren Wie wird das Geld der Ampel-Regierung ausgezahlt?

wird das der Ampel-Regierung ausgezahlt? Wann erhalte ich die Entlastung?

Die Auszahlung des 300-Euro-Bonus für Beschäftigte rückt immer näher. Und viele haben den Zuschuss inzwischen auch bitter nötig. Denn die Kosten für Strom, Heizung und Lebensmittel steigen immer weiter an und viele Bürger*innen ächzen schon seit Monaten unter der großen Ausgaben-Last. Als zentrale Maßnahme aus dem Entlastungspaket soll die "Energiepauschale" über 300 Euro vielen Menschen zugutekommen und die aktuellen Belastungen leichter tragbar machen. Manche könnten den Bonus sogar doppelt ausgezahlt bekommen. Wer die Bonus-Zahlung bekommt und wie das Geld bei dir ankommt, erfährst du hier.

300-Euro-Energiepauschale: Wer hat Anspruch auf den Bonus?

Die Ampel-Regierung hat eine Energiepreispauschale beschlossen, die Menschen helfen soll, die gestiegenen Energiepreise zu bezahlen. "Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten", so die Regierung. Die Pauschale beträgt 300 Euro und soll, so das Vorhaben der Ampel, mit dem Gehalt ausgezahlt werden.

Das heißt: Einkommensteuerpflichtige Beschäftigte, die in den Steuerklassen 1 bis 5 eingeordnet sind, bekommen die Energiepauschale zusätzlich zum Gehalt von ihrem Arbeitgeber ausbezahlt. Die Pauschale ist von der Einkommensteuer abhängig. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt am Ende also entsprechend weniger raus – wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe. Selbständige profitieren von einer Senkung der Steuer-Vorzahlung, bekommen aber direkt kein Geld ausgezahlt. Ebenso gehen folgende Gruppen leer aus bei der Bonuszahlung:

Menschen mit Minijobs (die nicht in den Steuerklassen 1 bis 5 verortet sind)

Auszubildende ohne Vergütung

Rentner*innen

Studierende

Doppelte Energiepauschale: Warum erhalten manche den 300-Euro-Bonus zwei Mal?

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Beschäftigte wegen des 300-Euro-Bonus gleich einen doppelten Geldsegen erhalten - etwa wenn sie angestellt sind und nebenbei freiberuflich arbeiten oder ein Gewerbe betreiben. Dann kann es passieren, dass sie die Bonuszahlung einerseits mit dem Gehalt ausgezahlt bekommen und sie ihnen andererseits über eine automatische Herabsetzung der Steuervorauszahlungen für die selbstständige Arbeit zugeht.

Ist das der Fall, soll die doppelte Auszahlung mit der Einkommensteuererklärung 2022 korrigiert werden. Denn Fakt ist: Jeder darf die Energiepauschale nur einmal erhalten. Im Zweifel sollte man am besten selbst beim Finanzamt nachfragen.

Auch für Ehe- und Lebenspartner gibt es die doppelte Energiepauschale - wenn sie denn bei der Steuer zusammenveranlagt werden. Bei zusammenveranlagten Paaren erhalten beide Partner die Energiepauschale, sofern jeder für sich anspruchsberechtigt ist.

Was ist mit Rentnern? Erhalten sie ebenfalls den 300-Euro-Bonus?

Wenn Rentner*innen sich die Energiepauschale von 300 Euro ebenfalls sichern wollen, gibt es eine legale Möglichkeit: Arbeiten - und zwar für einen Tag. Klingt unglaublich, ist aber korrekt: Wie das Finanzministerium laut Bild-Bericht bestätigt, ist es völlig legitim, einen Tag lang einen Minijob auszuführen oder selbständig tätig zu sein.

Einmal auf die Enkel aufpassen als selbständige Tätigkeit genügt und man steht auf der Liste für die 300 Euro brutto.

Rentner*innen erhalten das Geld jedoch nicht wie andere in diesem Herbst mit dem Lohn, sondern können sich den Bonus bei der Steuererklärung im folgenden Jahr sichern. Dafür muss nur ein Nachweis vorhanden sein, dass tatsächlich eine Tätigkeit ausgeübt wurde, am besten mit einem Kontoauszug, der das erhaltene Gehalt aufweist.

Energiezuschuss für Beschäftigte: Wie wird das Geld ausgezahlt?

Die Energiepreispauschale wird zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt. Der Blick auf die monatliche Lohnabrechnung des Arbeitgebers verrät also, wann die Zahlung da ist.

Wichtig ist jedoch zu wissen, dass die Zahlung nicht steuerfrei ist, sondern auf das Monatsbrutto gerechnet wird.

Wer also einen hohen Steuersatz hat, bekommt weniger raus als Menschen mit niedrigerem Steuersatz. Ein Single mit einem Monatsbrutto von 3000 Euro und Steuerklasse 1 bekommt also nur etwa 158 Euro netto mehr ausgezahlt, der Rest wird in Form von Abgaben wie der Lohnsteuer einbehalten. Singles mit 2000 Euro brutto pro Monat bekommen rund 170 Euro netto mehr. Mehr zur Frage, wieviel Geld von der Energiepauschale tatsächlich übrig bleibt, erfährst du hier.

Wann kommt das Energiegeld denn jetzt konkret?

Die Pauschale soll voraussichtlich im September zusammen mit dem Gehalt auf dem Konto landen. Der tatsächliche Auszahlungszeitpunkt kann sich allerdings in Abhängigkeit vom Arbeitgeber auch noch nach hinten verschieben.

Das geplante Paket zusammen mit den anderen Maßnahmen, wie etwa Einmalzahlungen für Empfänger*innen von Sozialleistungen und dem 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, wird den Staat mehrere Milliarden Euro kosten.

Mehr zum Thema Finanzen: